Frases en las balas, videojuegos y un posible cargo de pena de muerte: cómo avanza la causa contra el acusado de asesinar a Charlie Kirk

El documento judicial detalla cómo Tyler Robinson planeó el ataque, escondió el arma y grabó frases irónicas en las balas. Trump y el gobernador Cox pidieron la pena de muerte.

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk. Foto: via REUTERS

Autoridades de los Estados Unidos buscan imputar al presunto asesino del activista ultraconservador, Charlie Kirk, - Tyler Robinson- bajo los cargos de homicidio agravado, además de descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción de justicia, según se detalla en el documento judicial.

Así lo define el Buró Estatal de Investigación de Utah, lugar donde fue asesinado Kirk, que sostiene que “hay causa probable” para establecer que Robinson cometió homicidio agravado por dispararle a Kirk en el cuello el pasado miércoles “en una circunstancia que puso a muchos alrededor de él en grave riesgo de muerte”.

Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el miércoles pasado. Foto: REUTERS

El supuesto asesino de Kirk en serio problemas

Robinson también está acusado de obstrucción de justicia por “mover y esconder el rifle que se cree que se usó para el tiroteo”.

Tanto el gobernador de Utah, Spencer Cox, como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirieron que se busque como castigo contra Robinson la pena de muerte.

Cabe recordar que Kirk tuvo una importante influencia en la campaña política que el republicano ganó ante su rival demócrata Kamala Harris el año pasado.

Kirk falleció el pasado miércoles mientras daba una charla al aire libre en la Universidad Utah Valley cuando recibió un disparo de bala en su cuello.

En el documento judicial que se filtró a la prensa se afirma que Robinson -de 22 años- no está registrado en ningún partido pero que “se había hecho más político en años recientes” y además, en una cena de hace pocos días había mencionado el nombre de Kirk y que sabía que se iba a presentar en Utah, según describió un pariente de él. “Hablaron de por qué (Kirk) no les caía bien y los puntos de vista que tenía. El familiar también declaró que Kirk estaba lleno de odio y esparciendo odio”.

Foto del posible asesino de Charlie Kirk difundida por el FBI. Foto: X @FBISaltLakeCity

Asimismo, según le mostró su compañero de apartamento a los investigadores, Robinson escribió en una plataforma de mensajería y videojuegos -Discord- cómo fue que dejó el rifle con el que habría disparado envuelto en una toalla entre unos arbustos.

Entre los elementos más perturbadores del caso, se reveló que Robinson había grabado frases en las balas utilizadas durante el ataque. La munición que mató a Kirk llevaba inscrita “Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?”, una referencia a un meme asociado con el “roleplay furry”. Otras balas tenían mensajes como “Si puedes leer esto, eres gay jajaja”; “Hey, fascista, ¡Atrápalo!” y “Bella ciao”, el histórico himno antifascista italiano.

Actualmente, Robinson está detenido en la cárcel del condado donde ocurrió el ataque. Se espera que las autoridades presenten cargos formales en los próximos días. Según medios estadounidenses, era un joven inteligente, fanático de los videojuegos, y el mayor de tres hermanos. Vivía con sus padres en Utah, en una familia registrada como republicana, aunque él no tenía afiliación política ni había votado recientemente. Donald Trump, que asistirá al funeral de Kirk, culpó del ataque a los “lunáticos” de la “izquierda radical”.