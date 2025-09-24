Una amenaza para Occidente: Rusia e Irán acuerdan construir nuevas plantas nucleares

Rusia e Irán firmaron un memorando de entendimiento para construir pequeñas centrales nucleares en suelo iraní.

El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov (d), recibió este miércoles en Moscú al vicepresidente del país y presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami. Foto: EFE/Rosatom.

A fin de construir en cooperación pequeñas centrales nucleares en territorio iraní, los gobiernos de Rusia e Irán firmaron este miércoles un memorando de entendimiento.

Se reunieron el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, y el vicepresidente del país y presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, en Moscú.

Ambos firmaron el documento bilateral. “El documento describe las medidas específicas para implementar este proyecto en Irán”, se especifica en la nota publicada en el portal oficial de Rosatom.

Memorando entre Rusia e Irán para la cooperación en la construcción de pequeñas centrales nucleares en territorio iraní.

Rusia y su disposición por cooperar con Irán

Luego de que se dieran ataques por parte de Estados Unidos e Israel a instalaciones nucleares iraníes en junio pasado, el Kremlin se manifestó de manera inmediata para ponerse a disposición de la nación persa para que Teherán pueda recuperar sus capacidades nucleares.

La reunión de este miércoles se llevó a cabo en la sede de la corporación atómica estatal y está enmarcada en la visita de la delegación iraní para que participe en el foro de la Semana Mundial Atómica, que se estará celebrando en Moscú entre el 25 y el 28 de septiembre y se dedica al 80° aniversario de la industria nuclear rusa.

Rusia colaborará con Irán para la construcción de plantas nucleares en su territorio.

En este evento se prevé que Rusia acoja a más de 100 países y que se dé la firma de varios acuerdos de cooperación nuclear. Ya fue confirmada la presencia del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

Eslami adelantó el lunes que Moscú y Teherán firmarían un acuerdo en los próximos días para la construcción de nuevas plantas. Según la agencia de noticias iraní IRNA, el acuerdo estipula la construcción de ocho reactores en Bushehr, a orillas del Golfo Pérsico.