Qué pasará con el precio de petróleo tras la captura de Maduro de Venezuela: la proyección en torno al impacto energético

La captura de Nicolás Maduro comandada por las fuerzas militares de Estados Unidos azotó al mundo entero. Qué puede pasar con el precio de petróleo.

Extracción de petróleo. Foto: Unsplash.

La operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro no solo sacudió el tablero político, sino que puso en el centro de la escena a la mayor reserva probada de petróleo del mundo. Venezuela posee aproximadamente una quinta parte de las reservas globales, un volumen que según expertos internacionales, será determinante para la estabilización económica del país y el suministro de crudo pesado en la región.

A pesar de la magnitud del evento, especialistas como Phil Flynn de Price Futures Group, citado por CNN, señalan que el impacto inmediato en los precios de la gasolina podría ser limitado. Actualmente, Venezuela produce cerca de 1,1 millones de barriles diarios, apenas el 0,8% de la producción global, una cifra drásticamente inferior a los 3,5 millones que bombeaba antes del régimen socialista.

Tras el operativo militar realizado por Estados Unidos. Foto: Cuenta de Truth de Donald Trump

Esta baja incidencia real en el mercado actual, sumada a un escenario de exceso de oferta global previsto para 2026, actuaría como un amortiguador ante un posible shock de precios. El mercado de futuros de crudo abrirá este domingo 4 de enero a las 20 (hora Argentina) y se espera que la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) defina si el cartel intervendrá para estabilizar las cotizaciones.

Mientras tanto, las refinerías estadounidenses, diseñadas específicamente para procesar el crudo pesado venezolano, observan con expectativa la posibilidad de un cambio de rumbo político que permita el regreso de las inversiones internacionales para reconstruir una industria que, tras décadas de desinversión, opera a un tercio de su capacidad.

Nuevas restricciones migratorias: quiénes no podrán ingresar a Argentina tras la captura de Maduro en Venezuela

“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, indicó Adorni.

“Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EEUU, entre otros. Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, sentenció.