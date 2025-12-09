El Gobierno anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares: según Milei, Argentina tiene el potencial para ser “la Arabia Saudita del uranio”

El anuncio fue realizado desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Asuntos Nucleares estará a cargo de Federico Ramos Nápoli.

El Gobierno anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares. Foto: NA

El Gobierno nacional anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, un nuevo organismo que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía y que tendrá como eje la coordinación de todas las áreas que conforman el sector nuclear argentino. Según el comunicado oficial publicado en horas del mediodía del martes 9 de diciembre, la medida fue dispuesta por el presidente Javier Milei con el objetivo de otorgar “mayor dinamismo” a las políticas vinculadas a la energía nuclear y fortalecer la articulación institucional.

La Casa Rosada considera que la energía nuclear es un recurso estratégico para transformar la matriz económica nacional. En ese sentido, destacó que Argentina acumula 75 años de desarrollo en tecnologías nucleares con fines civiles, lo que la ubica dentro del reducido grupo de países con experiencia integral en investigación, producción y uso de este tipo de recursos. El Gobierno sostiene que el país tiene potencial para convertirse en la “Arabia Saudita del uranio”, siempre que los sectores minero, energético y nuclear trabajen alineados bajo un mismo horizonte.

Quién será el titular de la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares de la Nación

Al frente de la nueva secretaría fue designado Federico Ramos Napoli, de 30 años, con trayectoria en empresas y organismos del sector de acuerdo a lo informado en el comunicado del Gobierno: se desempeñó como gerente general y luego presidente de DIOXITEK S.A., la compañía encargada de la conversión de uranio para las centrales nucleares argentinas y la producción de fuentes de Cobalto-60, un insumo clave en la industria médica y tecnológica.

El comunicado resalta que Ramos Napoli lideró las negociaciones destinadas a resolver el faltante de uranio que afectaba a las centrales nucleares del país. Además, también indicaron que estuvo a cargo de la reestructuración administrativa y productiva de DIOXITEK, proceso que permitió eliminar el déficit operativo de la empresa, avanzar en su desendeudamiento y alcanzar niveles récord de producción.

Fue designado por Milei para estar a cargo de la Secretaría de Asuntos Nucleares. Foto: Periferia

Además, asesoró a la conducción de Nucleoeléctrica Argentina S.A. en su reorganización interna y trabajó junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el plan de producción y comercialización de radioisótopos para el reactor RA-10, uno de los proyectos de mayor relevancia científica y exportadora del sistema nuclear argentino.

Para el Gobierno, la experiencia acumulada por Ramos Napoli y su conocimiento integral del sector lo convierten en el funcionario indicado para encarar los desafíos que plantea la nueva secretaría. Con esta decisión, la administración Milei busca reforzar el rol de la energía nuclear como uno de los motores de crecimiento económico y posicionar a la Argentina como un actor central en el mercado internacional del uranio y los radioisótopos.