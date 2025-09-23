Uranio enriquecido: según Irán, ya no tiene acceso al material nuclear que fue atacado por Estados Unidos e Israel

Fatemeh Mohajerani, portavoz del Gobierno, mencionó que el material “está en un sitio al que no podemos acceder”.

Central nuclear de Irán. Foto: Archivo Reuters/Caren Firouz

Los ataques realizados por Israel y Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán el pasado junio todavía tienen su impacto concreto. Las autoridades iraníes confirmaron que actualmente no tienen acceso al material nuclear que estaba en los establecimientos dañados.

Fatemeh Mohajerani, portavoz del Gobierno, se refirió frente a la prensa acerca del uranio enriquecido, una de las amenazas más grandes para Washington y Tel Aviv hasta hace unos meses.

Fordow, el impenetrable bastión nuclear de Irán. Foto: EFE/Maxar Technologies

“Sobre el uranio, tal y como ha dicho el (ministro de Exteriores) señor Araqchí en reiteradas ocasiones, no tenemos acceso a ello”, expresó la funcionaria. Y detalló que “está en un sitio al que no podemos acceder”.

El paradero del material nuclear iraní, especialmente de 408 kilos de uranio enriquecido al 60%, es una de las incógnitas y fuente de tensiones con Occidente tras la guerra de la guerra de los 12 días, ante las sospechas de que fue trasladado antes de los bombardeos contra las instalaciones nucleares iraníes de Israel y Estados Unidos.

Irán no permite que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) inspeccione las tres instalaciones nucleares atacadas, pero la agencia nuclear de la ONU cree que el material se encuentra entre los escombros de las instalaciones de Fordow, Natanz e Isfahán.

El paradero del material nuclear iraní es una de las cuestiones que preocupan a Reino Unido, Francia y Alemania -conocidos como el E3-, que iniciaron el 28 de agosto el mecanismo de restauración de sanciones de las Naciones Unidas que finaliza en la madrugada del sábado 27 de septiembre si no se llega a un acuerdo antes.

El Consejo de Seguridad de la ONU ya rechazó el viernes el levantamiento permanente de las sanciones internacionales contra Teherán establecido en el acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní, y que Estados Unidos abandonó en 2018. Los países europeos consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en ese acuerdo, mientras que Irán ha repetido que el E3 no ha cumplido con su parte del trato.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí. Foto: REUTERS

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirá este martes en Nueva York con sus homólogos del E3, además de con la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para tratar de llegar a un acuerdo.

El E3 ofreció a Irán aplazar la activación del mecanismo de sanciones si reanuda la cooperación con la agencia nuclear de la ONU —suspendida tras la guerra de doce días con Israel en junio—, informara sobre el paradero de 408 kilos de uranio enriquecido al 60 % y retomara la negociación con Estados Unidos, pero las dos partes no han logrado llegar a un punto en común.