Benjamin Netanyahu habló en la ONU ante un auditorio semivacío: “Israel debe acabar el trabajo en Gaza”

El líder israelí advirtió a que Hamás libere a los rehenes en el enclave. Antes de su discurso, las delegaciones abandonaron el recinto.

Benjamin Netanyahu en la ONU. Foto: REUTERS

Benjamín Netanyahu afirmó ante la Asamblea General de la ONU que Israel “debe acabar el trabajo” en la Franja de Gaza y quiere hacerlo “lo antes posible”.

“Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez”, afirmó para justificar su ofensiva.

Decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento del discurso y se ausentaron a modo de protesta.

Rechazo al discurso de Benjamin Netanyahu en la ONU. Video: REUTERS.

En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.

En la continuidad de su discurso, Netanyahu transmitió un mensaje a Hamás afirmando que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, “vivirán”, y que si no lo hacen, Israel los perseguirá.

Además, afirmó que los países que, como Francia, Reino Unido, Australia o Canadá, han reconocido recientemente el Estado de Palestina, “recompensan a los más antisemitas del mundo”.

Benjamin Netanyahu en la ONU. Foto: REUTERS

Por otro lado, insistió ante la Asamblea de la ONU en que Israel no reconocerá un Estado palestino. “Es una locura y no lo haremos”, dijo y recalcó que no cometerá un “suicidio nacional” haciéndolo.

“Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel”, explicó y añadió que hacerlo sería “recompensar a los fanáticos que apoyaron” el 7 de octubre.