Javier Milei y Benjamín Netanyahu en Israel. Foto: Presidencia

En su incursión por Israel, el presidente argentino, Javier Milei, se tomó un momento para cantar una famosa canción del cantante español Nino Bravo, “Libre”, para dar cuenta una vez más de su ideología política y adjudicarle al tema una connotación vinculada con las ideas libertarias.

El evento se dio horas después de que Milei mantuviera una reunión privada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y se dio durante un ensayo en la pregrabación de la ceremonia del Día de la Independencia de Israel, en el Monte Herzi.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu en Israel. Foto: Presidencia

“Libre” de Milei y “fime apoyo” de la Argentina para con Israel

Además de mostrarse feliz cantando este tema de Nino Bravo, Milei ratificó el “firme apoyo” que su Administración tiene para con Israel en lo que respecta a sus políticas exteriores, enmarcadas en la guerra en Medio Oriente y la cruzada que mantiene la nación judía contra el grupo terrorista Hezbollah, financiado por la Guardia Revolucionaria de Irán.

Asimismo, Milei reiteró sus intenciones de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y firmó una serie de acuerdos tendientes a profundizar los lazos entre Israel y la Argentina.

Javier Milei cantó "LIbre" de Nino Bravo en Israel. Video: X/@wallstwolverine

La continuidad de la agenda de Milei en Israel

Para este lunes está pactado que el Presidente reciba el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, donde volverá a hablar en público.

A posteriori, se reunirá con su par israelí, Isaac Herzog, para luego visitar la Yeshivá Hebron, donde se espera que sea condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Ya para el martes, Milei tiene pactados encuentros con rabinos por la mañana y luego visitará la Iglesia del Santo Sepulcro por la tarde.

A la noche de esa jornada participará en la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel y horas después emprenderá el regreso hacia la Argentina, para abordar los temas de índole nacional. .