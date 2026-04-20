Peter Magyar, nuevo primer ministro de Hungría. Foto: REUTERS

El futuro primer ministro de Hungría, Peter Magyar, anunció este lunes que su país se reincorporará a la Corte Penal Internacional (CPI) y, en consecuencia, ejecutará sus órdenes de arresto, incluida la que alcanza al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Cabe señalar que Viktor Orbán, que gobernó durante 16 años y perdió las últimas elecciones, había anunciado el año pasado que el país europeo quedaría fuera de esa corte a partir del 2 de junio de 2026, tras haber recibido a Netanyahu en Budapest.

Tras haber ganado los comicios legislativos del 12 de abril, Magyar anunció su intención de que Hungría vuelva a formar parte de la CPI.

El nuevo primer ministro de Hungría afirmó cumplirá con la orden de arresto de la CPI contra Benjamin Netanyahu.

Qué dijo Maygar sobre Netanyahu

Según autoridades israelíes, Magyar invitó a Netanyahu a Budapest el próximo 23 de octubre, con motivo del 70º aniversario del levantamiento contra los soviéticos, en 1956.

Al ser consultado al respecto por la prensa, el futuro primer ministro húngaro señaló que había invitado a todos los dirigentes con quienes había hablado por teléfono.

“Si un país es miembro de la Corte Penal Internacional y una persona buscada entra en su territorio, debe ser detenida”, indicó en rueda de prensa el conservador, que según dijo asumirá el cargo el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Peter Magyar, nuevo primer ministro de Hungría. Foto: REUTERS

Y sumó: “No tengo necesidad de decir todo por teléfono. Parto del principio de que todos los jefes de Estado y de Gobierno conocen esas leyes”.

La CPI, que tiene sede en La Haya, emitió una orden de arresto en 2024 contra Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza.