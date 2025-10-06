A dos años del comienzo de la guerra en Gaza, representantes de EE.UU., Israel y Hamás se reúnen en Egipto: buscan negociar un plan de paz

Las delegaciones se reúnen este lunes en Egipto, con el respaldo del presidente Donald Trump, para negociar un posible acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Gaza.

Reunión clave en Egipto para una tregua en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

A fin de negociar un plan de paz en Medio Oriente, propiciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, delegaciones de este país norteamericano, junto con representantes de Israel y el grupo islamista Hamás, se reúnen este lunes en la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, perteneciente a Egipto.

Lo que se busca es avanzar en un acuerdo que ponga fin a la guerra que ya data desde el 7 de octubre de 2023. Interviene El Cairo también como mediador en busca de la paz.

Por el momento, tanto Hamás como Israel han respondido positivamente a lo propuesto por Trump con el objetivo de finalizar los combates. Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones estiman que los muertos en la Franja de Gaza por los ataques israelíes ascenderían a más de 67.000.

A esto se suman los rehenes que ambas partes tienen, y el plan para liberarlos cuanto antes.

Trump: “Ha habido discusiones muy positivas con Hamás”

Mientras se espera por la reunión clave entre las partes, el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, elogió sobremanera el plan del mandatario republicano estadounidense y mencionó que “solo puedo expresar mi elogio y aprecio por Donald Trump”.

“Un alto el fuego, el regreso de los prisioneros y detenidos, la reconstrucción de Gaza y el inicio de un proceso político pacífico que conduzca al establecimiento y reconocimiento del Estado palestino significa que estamos en el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas”, agregó Abdel Fattah al-Sisi.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó el sábado pasado que espera que los rehenes sean liberados en cuestión de días. Y Trump, a través de su red social Truth Social, expresó el domingo que “ha habido discusiones muy positivas con Hamas”.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Foto: REUTERS

Además, mencionó que las conversaciones “avanzaban rápidamente” y que “la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que SE MUEVAN RÁPIDO”.

Tras meses de mediaciones y negociaciones estancadas, ministros de Exteriores de diferentes países expresaron que ven con optimismo una declaración conjunta y definieron a las negociaciones como una “oportunidad real” para que se alcance la paz en la Franja de Gaza.