En medio de nuevos bombardeos que en Gaza, Israel afirmó que pondrá en pausa “ciertos ataques” al enclave

Aunque el Estado judío anunció una “pausa” en los enfrentamientos, la ofensiva continúa y ya se cuentan decenas de muertos.

El Ejército de Israel pondría en pausa "ciertos ataques" en Gaza. Foto: Reuters.

En medio de las negociaciones por la tregua en la Franja de Gaza, el Gobierno de Israel afirmó este domingo que su Ejército pone en pausa “ciertos ataques” al enclave, y solo se centraría en acciones defensivas, según declaró la portavoz de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

“Si bien ciertos bombardeos se han detenido dentro de la Franja de Gaza, no hay un alto el fuego en este momento”, confesó.

Ataques en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

“El primer ministro (Netanyahu) ha dado órdenes de responder al fuego con fines defensivos”, agregó la portavoz en una rueda de prensa con medio oficiales. Con “fines defensivos”, quiso hacer mención a que soldados israelíes responderán con fuego en caso de verse amenazados.

Continúan los ataques y muertes en Gaza

Empero, y según plantea EFE, durante la jornada de este sábado siguió habiendo ataques en toda la capital gazatí, los cuales se incrementaron con el paso de las horas y más llegando a la noche. En ese momento se registraron ataques aéreos y bombardeos con artillería en varias zonas.

La tragedia no se detuvo tampoco en esta jornada, y producto de los tantos ataques ocurridos durante el día, en una vivienda fueron asesinadas 17 personas -seis mujeres y niños-.

Cabe recordar que por estas horas está vigente una petición por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dirigida a Netanyahu, en donde le solicita que cese las hostilidades luego de que el grupo islamita Hamás afirmara estar dispuesto a negociar el plan estadounidense para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes que aún están en su poder.

Mientras tanto, la representante de la oficina del primer ministro declinó dar detalles a la prensa acerca de una posible retirada del Ejército de tierras gazatíes. Este lunes empezarán negociaciones entre las partes en El Cairo y explicó que se trata de “detalles cruciales y, por supuesto, extremadamente sensibles”. “Estamos siendo cautelosos al respecto”, agregó.

El Ministerio de Sanidad de Gaza afirmó que este sábado al menos perdieron la vida 63 personas en la Franja producto de los ataques israelíes.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales, lo que realiza Israel en la región es genocidio y que desde el 7 de octubre de 2023 los ataques han dejado un saldo de más de 67.000 muertos, entre ellos, más de 20.000 niños.