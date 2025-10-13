Venezuela anunció el cierre de su Embajada en Noruega tras el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

La opositora al Gobierno de Nicolás Maduro fue galardonada con esta premiación, por lo que el oficialismo venezolano tomó la determinación de cerrar su Embajada en el país nórdico y abrir nuevas sedes en otros países.

Nicolás Maduro ordenó el cierre de la Embajada de su país en Noruega. Foto: Web

El Gobierno de Venezuela tomó la decisión de cerrar su Embajada en Noruega tras lo que fue la premiación de la opositora al presidente venezolano -Nicolás Maduro-, María Corina Machado.

Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, situación que generó el cierre de las embajadas tanto en Noruega como en Australia.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Premio Nobel

“La República Bolivariana de Venezuela inicia la primera fase de una reestructuración integral de su Servicio Exterior, en consonancia con los lineamientos estratégicos del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y los principios de la Geopolítica de Paz e Integración”, se puede leer al inicio del comunicado oficial emitido por el gobierno venezolano.

A continuación define la necesidad de “redefinir, reorganizar y optimizar los recursos del Estado” en cuanto a la “presencia diplomática” a fin de “fortalecer las alianzas con el Sur Global”.

Comunicado oficial de Venezuela. Foto: Gobierno de Venezuela.

Respecto del cierre puntual de las embajadas en Noruega y Australia, Maduro detalló que las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en estos países se llevará a cabo a través de “misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días”.

“La República Bolivariana de Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión”, cierra el comunicado oficial.

Venezuela abre nuevas embajadas en África

El escrito continúa informando acerca de las intenciones del Gobierno de Venezuela de reforzar la “alianza estratégica con la Madre África”. En ese sentido, se anunció la apertura de nuevas Embajadas venezolanas en Zimbabue y Burkina Faso.

La justificación de estas decisiones radica en “reforzar los lazos históricos con el continente africano”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: REUTERS

Puntualmente, sobre la apertura de estos edificios gubernamentales en Zimbabue y Burkina Faso, Maduro mencionó la necesidad de establecer “misiones diplomáticas residentes en dos naciones hermanas, socios estratégicos en la lucha anticolonial y la resistencia frente a presiones hegemónicas”.

“Estas embajadas servirán como plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación, minería y otras áreas de interés común”, cerró al respecto.