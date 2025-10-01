Navidad anticipada en Venezuela: por qué Nicolás Maduro volvió a adelantar la fecha de la festividad

El presidente venezolano tomó la misma decisión que años anteriores “con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas”, según sostuvo.
Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
miércoles, 1 de octubre de 2025, 15:31
Nicolás Maduro volvió a anunciar que se adelanta la Navidad en Venezuela.
Defender el derecho a la felicidad”: con estas palabras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justificó su decisión de adelantar la Navidad en su país y decretar su inicio este miércoles 1° de octubre. De todos modos, no es la primera vez que ocurre.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad. Desde el 1° de octubre arranca la Navidad en Venezuela“, manifestó el mandatario caribeño durante una transmisión del programa 90 de Con Maduro + por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro hablando sobre la Navidad en Venezuela. Video: X/@LajeAntonio

Navidad adelantada en Venezuela: una atípica “costumbre”

“Otra vez este año la Navidad arranca el 1° de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas", dijo Maduro.

Pero no es la primera vez que Maduro toma una decisión similar: ya lo había hecho en 2024, en 2021, y hace cinco años atrás, en 2020, durante el año de la pandemia de Covid-19. También lo hizo en 2013, el primer año de su gestión.

“Con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas... Es la forma de defender la felicidad, el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría. Nadie ni nada en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad y el derecho a la alegría“. Con estas palabras, Maduro dejó en clara su intención de transmitirle ”ánimos de felicidad” a la población, en medio del conflicto que Venezuela atraviesa con Estados Unidos, donde el gobierno chavista se ha manifestado en gran cantidad de oportunidades contra la gestión del republicano Donald Trump y este último, contra Maduro.

“Está llegando septiembre y dije: septiembre y ya huele a Navidad. Y por eso este año en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Para todos y todas llegó la Navidad, con paz, felicidad y seguridad”, había expresado Maduro el año pasado, cuando también anunció la llegada de esta festividad adelantada.

De qué se trata la crisis política y social en Venezuela

Venezuela continúa sumida bajo una importante crisis política, social y económica, enmarcada por el polémico tercer mandato de Nicolás Maduro quien logró imponerse en los comicios de julio de 2024 ante Edmundo González Urrutia, pese a que desde la oposición denunciaron un flagrante fraude y que ellos fueron los ganadores con más del 67% de los votos a su favor. Esta postura también fue reconocida por el grueso de países.

Nicolás Maduro protagoniza su tercer mandato en Venezuela. Foto: Reuters.

Bajo ese contexto de crisis política, la mirada internacional sobre Venezuela genera recelo de parte de varios países. A esto se suma una opinión marcadamente crítica de Estados Unidos, lo que ahonda aún más la mala imagen del país para con el resto del mundo.

Un dato a tener en cuenta es que el pasado mes de septiembre, EE.UU. designó al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y al Cártel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras. Esto le da potestad a la Administración Trump de imponer nuevas sanciones a Caracas y tomar medidas de seguridad en su contra.

En el plano estrictamente económico, el país sigue atravesando una grave crisis caracterizada por la hiperinflación y el colapso de ciertos servicios básicos. Asimismo, una importante escasez de alimentos, medicinas y demás productos esenciales.