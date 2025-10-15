Jorge Castro en Canal 26: la guerra en Ucrania, el nuevo plan de paz de Donald Trump

El especialista analizó el nuevo objetivo de paz que busca iniciar el presidente de Estados Unidos. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre el nuevo objetivo de paz de Donald Trump. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó las intenciones de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, luego de su exitoso plan en Medio Oriente.

“En su discurso ante el parlamento israelí, Donald Trump le pidió públicamente a Steve Witkoff, representante personal en la guerra de Gaza y también en Ucrania, que viaje de inmediato a Moscú para entrevistarse con Vladimir Putin y decirle que ha llegado el momento de iniciar negociaciones de paz para poner término a la guerra de Ucrania", inició el analista.

“Al mismo tiempo, Donald Trump señaló que está evaluando la posibilidad de entregarle a Volodimir Zelenski misiles Tomahawks de alcance medio, que tienen una extraordinaria capacidad de penetración por todos los radares rusos y que podrían ocasionar un daño excepcional en la retaguardia del ejército ruso”, continuó.

Firma del acuerdo de paz en Gaza. Foto: REUTERS

“En términos bélicos, la guerra está ganada por el lado ruso. Por lo tanto, en lo que se refiere a las condiciones fundamentales establecidas por Rusia y que Donald Trump considera razonable, es el retiro definitivo del ingreso al OTAN, por un lado, y la adquisición definitiva también de un status de neutralidad de parte del Estado ucraniano. Más la discusión sobre la transferencia de territorios de Ucrania. Esto debe discutirse sobre un mapa y en forma concreta. En otros términos, no hay motivo alguno para que Rusia insista en postergar el fin de la guerra, en prolongar los combates", cerró.