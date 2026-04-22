Irán afirmó haber interceptado dos barcos en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La Guardia Revolucionaria de Irán aseveró este miércoles que sus fuerzas navales interceptaron dos barcos que pretendían atravesar el estrecho de Ormuz, el cual permanece cerrado desde hace semanas.

Tras interceptarlos, los condujeron hacia aguas territoriales de Irán. Cabe recordar que este miércoles 22 de abril vencía la tregua entre la nación islámica y Estados Unidos, por lo que la tensión en la región es notable, más aún a la espera de nuevos anuncios respecto de cómo seguirán las negociaciones, los cuales podrían ser inminentes.

“La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores”, relata el comunicado de la Guardia Revolucionaria.

“Los dos barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní”, agrega el mismo comunicado.

Extensión de la tregua y mucha incertidumbre

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó la decisión de extender la tregua con Irán que vencía este miércoles, con el fin de que se pueda presentar una propuesta de acuerdo entre ambos.

Donald Trump anunció la extensión de la tregua con Irán. Foto: REUTERS

“Basado en el hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, y, a solicitud del jefe militar de Pakistán, Asim Munir, y del primer ministro, Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, lanzó el mandatario republicano a través de su red social Truth Social.

Pese a haber extendido el alto el fuego, Estados Unidos continuará manteniendo el bloqueo naval sobre puertos y barcos iraníes, por lo que la tensión sigue en aumento en la región.

Entretanto, el vicepresidente de los EE.UU., James David Vance, suspendió el viaje previsto que tenía hacia Islamabad (Pakistán) para encarar una segunda ronda de negociaciones con Irán. El motivo de la suspensión del viaje radicó en que Teherán nunca confirmó oficialmente su participación.