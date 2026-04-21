Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump anunció que, a pedido de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego que debía vencer el miércoles hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

“Basado en el hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, y, a solicitud del jefe militar de Pakistán Asim Munir, y del primer ministro, Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió el republicano en Truth Social.

Anuncio de Donald Trump sobre la extensión del acuerdo de paz con Irán. Foto: EFE

A pesar de extender el alto el fuego, el presidente de Estados Unidos afirmó que mantiene el bloqueo naval estadounidense contra buques iraníes que ordenó tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán del pasado 11 y 12 de abril.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones, pero suspendió la visita dado que Teherán no confirmó oficialmente su participación.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Islamabad. Foto: via REUTERS

Trump se reunió en la Casa Blanca con la cúpula de Seguridad Nacional a horas de que venciera el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

Además de Vance, estuvieron en la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth, y los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario.