Jorge Castro en Canal 26: el respaldo de Italia y España a la ayuda humanitaria que viaja a Gaza

El especialista analizó el respaldo de los países europes en medio de la crisis humanitaria que se vive en el enclave. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre el apoyo de Italia y España a la flota humanitaria para Gaza. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó las acciones conjuntas de España e Italia para proteger la ayuda humanitaria que llega a Gaza en plena hambruna y escasez.

“Una flotilla se han enviado desde puertos europeos, sobre todo Francia, para quebrar el bloqueo que mantiene el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Esta flotilla está compuesta por más de 20 naves y el objetivo explícito es quebrar precisamente el bloqueo que mantiene Israel frente a la Franja de Gaza“, inició.

“El punto más importante es que la respuesta que han tomado de inmediato tanto España como Italia que ha sido enviar dos naves de guerra a esta región para garantizar la seguridad de esta flotilla de carácter humanitario“, continuó.

La partida de la flotilla Global Sumud hacia Gaza. Foto: EFE (Toni Albir)

“En el momento actual, donde se está desarrollando esta ofensiva final de la fuerzas israelíes, hay que tomar al pie de la letra lo que acaba de señalar el Estado hebreo: es una zona considerada como activa de guerra, que es el mar que está inmediatamente al lado de la Franja de Gaza", siguió.

“Esto se manifiesta también en la actitud que tiene el Estado de Israel para mantener y profundizar su bloqueo en las aguas inmediatamente al lado de la Franja de Gaza. Este es el punto más crítico y esta situación va a tender a a complicarse cada vez más”, cerró.