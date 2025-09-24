Jorge Castro en Canal 26: los puntos más destacados del encuentro entre Trump y Zelenski

El especialista analizó los detalles del encuentro entre el republicano y el líder ucraniano. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre la reunión de Trump con Zelenski. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó los detalles del encuentro entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en el marco de la cumbre de Naciones Unidas, con el objetivo de analizar los avances de la guerra en Ucrania.

“Donald Trump le requirió a Zelenski que tome la iniciativa en el frente de combate del territorio ucraniano frente a Rusia. Porque la premisa sobre la que actúa Trump es que solo se puede negociar con Rusia desde una posición de fuerzas, lo que significa que ante todo hay que luchar, hay que combatir”, inició.

“El segundo punto que conviene señalar y es parte de este requerimiento es la verdadera orden que le dio Donald Trump a la OTAN, que es que derriben a los aviones rusos que se encuentren violando el espacio aéreo de los países miembros del bloque”, continuó.

Reunión de Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: REUTERS

“Este es el punto más importante a retener en el sentido de que lo primero que está haciendo Trump es exigirle tanto a los países europeos integrantes de la OTAN como al propio Zelenski, que no obstante la superioridad militar abrumadora que tiene en este momento en territorio ucraniano las fuerzas rusas, tome la iniciativa, enfrente el combate con las fuerzas rusas y trate de recuperar la iniciativa, porque esta es la condición para una negociación efectiva con Vladimir Putin”, cerró.