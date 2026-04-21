Denuncian muertes en la cárcel de Yare. Foto: Redes sociales

Cinco presos murieron el lunes tras un motín en la cárcel de Yare, en el estado Miranda (norte), informó este martes el Ministerio del Servicio Penitenciario de Venezuela, luego de que familiares y ONG denunciaran una situación irregular en ese centro y la Fiscalía anunciara el inicio de una investigación.

Cabe señalar que en ese centro penitenciario se encuentra el abogado argentino Germán Giuliani, preso político desde mayo de 2025.

Germán Giuliani. Foto: Instagram @giuliani.abogado

Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en una embarcación de alquiler en el estado Anzoátegui. Durante 12 días, su familia no recibió información sobre su paradero.

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