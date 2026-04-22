Donald Trump advierte que escalará el conflicto si se reabre el estrecho de Ormuz. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán no quiere que “se cierre el estrecho de Ormuz”, pero aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Teherán pese a haber extendido el alto el fuego porque, a su criterio, es la única forma de presionar para obtener un acuerdo.

Además, el mandatario expresó a través de su cuenta oficial de Truth Social que varias personas le informaron que “Irán quiere abrir el estrecho de inmediato”, pero que él respondió que “si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo”.

“Irán no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día. Solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente BLOQUEADO (¡CERRADO!)”, agregó Trump.

Finalmente, Donald Trump volvió a amenazar con destruir la república islámica “incluyendo a sus líderes” si no se alcanza un acuerdo.

Trump confirmó que extendería de forma indefinida el alto el fuego

Horas antes, el presidente estadounidense confirmó que extendería de forma indefinida el alto el fuego a petición de Pakistán, mientras Irán presenta una propuesta de acuerdo definitivo.

Pese al cese del fuego, Trump decidió mantener el despliegue de sus buques frente a los puertos de Irán en un bloqueo naval que, según el Comando Central, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

La guerra en Medio Oriente no se detiene, con el estrecho de Ormuz como protagonista. Foto: Grok.

Irán rechazó las declaraciones del mandatario sobre el cese del fuego, diciendo que no es posible que la parte que va “perdiendo” la guerra decida las condiciones y que el bloqueo naval es percibido como si se tratase de un bombardeo.

Las conversaciones de paz entre ambas partes han quedado paralizadas y la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance canceló su viaje a Islamabad antes de que Trump anunciara la extensión del cese del fuego.