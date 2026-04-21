J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

JD Vance iba a viajar a Pakistán para las negociaciones de paz con Irán pero retrasó su partida, sin que se haya fijado una nueva hora, mientras aumentan las dudas sobre si se celebrará la segunda ronda de conversaciones para poner fin a la guerra.

Fuentes del Gobierno estadounidense informaron que el vicepresidente tiene previsto participar este martes en reuniones en la Casa Blanca.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Islamabad. Foto: via REUTERS

Vance tenía previsto viajar este martes con destino a Islamabad pero la República Islámica tampoco se ha comprometido todavía a enviar una delegación a la capital paquistaní.

El vicepresidente, que lideró las negociaciones del 11 y 12 de abril en Islamabad que concluyeron sin acuerdo, viajaría acompañado del enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

Steve Witkoff y Donald Trump. Foto: REUTERS.

Pero el Gobierno de Pakistán afirmó que continúa a la espera de una confirmación formal de asistencia por parte de la delegación iraní.

Ambas partes no han logrado ningún acuerdo hasta ahora para la libre circulación del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de crudo que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.