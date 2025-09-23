Jorge Castro en Canal 26: la negativa de Trump al pedido de negociación de Nicolás Maduro

El especialista analizó la creciente tensión en el Caribe por el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre la disputa entre Estados Unidos y Venezuela. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó el rechazo de Donald Trump al pedido de negociación de Nicolás Maduro en el marco de la creciente tensión por los ataques de EEUU a presuntos barcos venezolanos con droga.

“La carta que le envió Nicolás Maduro a Donald Trump indica hasta qué punto se encuentra aislado internacionalmente y ante la evidencia de una disparidad de fuerzas entre la superpotencia militar norteamericana y las fuerzas armadas venezolanas”, inició el analista.

“En este sentido, este aislamiento internacional que manifiesta ya en forma muy nítida a través de esta misiva que le envió y que fue rechazada de inmediato por el gobierno norteamericano”, continuó.

Trump - Nicolás Maduro

“El punto más importante en este sentido es advertir que en términos estratégicos esta actitud que ha tomado el presidente Nicolás Maduro de pedirle por favor a Donald Trump que acepte una negociación pacífica para poner término al conflicto entre los dos países. Lo que esto significa es que Nicolás Maduro admite que está estratégicamente derrotado en este conflicto con la primera superpotencia mundial que son los Estados Unidos”, completó.