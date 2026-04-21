El mejor guiso está en un país de Latinoamérica:

Seco de cabrito. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26.

La gastronomía Latinoamericana, puntualmente la peruana, se destaca a nivel global y se luce con platos variados y con mucho sabor.

Seco de cabrito, el guiso latinoamericano que lidera el ranking mundial de Taste Atlas

En este caso, hablamos del Seco de cabrito, que quedó en lo más alto del ranking mundial que elaborada el prestigioso Taste Atlas.

Se trata de una preparación con arroz, frijoles y yuca. Dichos alimentos se combinan con la sarsa criolla, una mezcla de cebolla y vegetales que otorga frescura al comensal.

Seco de cabrito. Foto: Gentileza Taste Atlas

Su origen fusiona raíces prehispánicas con influencias europeas y africanas a través de los siglos

Según el portal gastronómico, “es un verdadero símbolo de la tradición norteña del Perú, que ha trascendido fronteras por su sabor único”.

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