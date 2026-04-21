El mejor guiso está en un país de Latinoamérica: el plato con carne y legumbres que superó a los de India, Japón y Brasil
Se trata de una comida de unas de las gastronomías más destacadas del mundo. Conocela en la nota.
La gastronomía Latinoamericana, puntualmente la peruana, se destaca a nivel global y se luce con platos variados y con mucho sabor.
Seco de cabrito, el guiso latinoamericano que lidera el ranking mundial de Taste Atlas
En este caso, hablamos del Seco de cabrito, que quedó en lo más alto del ranking mundial que elaborada el prestigioso Taste Atlas.
Se trata de una preparación con arroz, frijoles y yuca. Dichos alimentos se combinan con la sarsa criolla, una mezcla de cebolla y vegetales que otorga frescura al comensal.
Su origen fusiona raíces prehispánicas con influencias europeas y africanas a través de los siglos
Según el portal gastronómico, “es un verdadero símbolo de la tradición norteña del Perú, que ha trascendido fronteras por su sabor único”.
Top 10: ¿cuáles son los 10 mejores guisos del mundo en 2026?
Según la prestigiosa publicación especializada, el siguiente es el Top 10 de los mejores guisos del mundo.
- Seco de cabrito - Perú
- Phanaeng curry - Tailandia
- Hünkar beğendi - Turquía
- Murg Makhani - India
- Karē - Japón
- Shahi paneer - India
- Gulai - Indonesia
- Wat - Etiopía
- Khoresh - Irán
- Moqueca Baiana - Brasil