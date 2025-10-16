Cómo la Revolución Rusa dividió al mundo en dos

El mundo cambió para siempre en la Rusia de 1917. Pero no cambió como querían los manifestantes que en febrero pedían pan e igualdad.

Cómo la Revolución Rusa dividió al mundo en dos. Foto: DW

El mundo cambió para siempre en la Rusia de 1917. Pero no cambió como querían los manifestantes que en febrero pedían pan e igualdad: el esfuerzo de decenas de miles obreros y campesinos que pasaban hambre fue instrumentalizado meses más tarde por los bolcheviques, un pequeño grupo radical que afirmaba representar la voluntad de los trabajadores, aunque tenía poco apoyo popular.

No obstante, el temor al regreso del zar, que ya había abdicado, y también la habilidad de los bolcheviques con la propaganda, los hicieron ganar adeptos. Así se sintieron legitimados para poner fin al breve sueño democrático de Rusia y transformar el mundo.

A continuación, un informe especial sobre la Revolución Rusa: