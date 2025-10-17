Un mensaje para Estados Unidos: el ambicioso plan de modernización militar de Indonesia que involucra a China

El gobierno aprobó el ingreso de financiamiento externo por 3.100 millones de dólares para adquirir cazas J-10B, que podrían reemplazar aeronaves de origen estadounidense.

Aviones caza que podría adquirir Indonesia de China. Foto: MoD/Crown copyright (year)

El Ministerio de Finanzas de Indonesia (Kemenkeu) habría avanzado con la aprobación del ingreso de dinero del exterior por un total de 3.100 millones de dólares con el fin de adquirir sistemas de defensa provenientes de China.

La decisión de Indonesia se enmarca en una nueva fase de su plan de modernización militar que contempla la compra de aviones de combate J-10B, lanchas de ataque rápido Tipo 22 (conocidas por la OTAN como clase Houbei) y misiles de crucero CM-302, versión de exportación del misil supersónico YJ-12, específicamente en su variante terrestre para defensa costera.

El Gobierno de Indonesia y su ambicioso plan por engrosar su armamento militar. Foto: Unsplash.

El Ministerio de Defensa de Indonesia gestionaría préstamos para adquirir armamento chino

Los documentos filtrados del Ministerio de Finanzas, dirigidos al Ministerio de Defensa (Kemhan), autorizan la búsqueda de financiamiento mediante agencias de crédito a la exportación extranjeras, acreedores bilaterales o instituciones financieras privadas.

El Ministerio de Defensa habría recibido autorización para gestionar préstamos externos por hasta 1.600 millones de dólares para la adquisición de los cazas J-10B, que, según reportes internacionales, podrían ser unidades usadas previamente por la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF) de China.

Esto podría significar el inicio del reemplazo de los cazas F-16A/B de origen estadounidense, un mensaje claro desde el gigante asiático.

Sobre los misiles CM-302, Indonesia estaría habilitada para buscar financiamiento por hasta 1.000 millones de dólares, a fin de reforzar la defensa costera con su versión de lanzamiento terrestre. El resto del financiamiento sería destinado a las embarcaciones de ataque rápido.

Indonesia busca engrosar sus armamentos militares. Foto: Wikipedia.

En los últimos años, Indonesia ha tenido ambiciosos programas de modernización militar. Destacan la adquisición de cazas Dassault Rafale a Francia y las negociaciones -aún inconclusas- con Estados Unidos para adquirir 24 cazas F-15EX, por un monto cercano a los 13.000 millones de dólares. Además, el país sigue participando del programa surcoreano KAI KF-21, aunque con retrasos en sus aportes financieros comprometidos.

Empero, las restricciones fiscales siguen siendo una preocupación. En 2024, Indonesia pospuso la compra de 12 cazas Mirage 2000 de segunda mano procedentes de Qatar, debido a limitaciones presupuestarias. “El gobierno ha retrasado la compra de aviones Mirage porque nuestra capacidad fiscal, por el momento, no puede soportarla”, explicó el portavoz del Ministerio de Defensa, Dahnil Anzar Simanjuntak.