Armas, más de mil paracaídas y un despliegue único:

El Ejército Argentino llevó a cabo el Ejercicio Pegaso. Foto: Ministerio de Defensa

En el marco de su adiestramiento operativo permanente, el Ejército Argentino llevó a cabo el Ejercicio Pegaso, una operación aerotransportada de alta complejidad que tiene como objetivo consolidar el accionar conjunto de la IVta Brigada Aerotransportada como sistema de armas combinado.

Según informó el Ministerio de Defensa, las acciones fueron desarrolladas a nivel de Gran Unidad de Combate y contaron con “más de mil lanzamientos de paracaídas automáticos y de apertura manual, además de plataformas con vehículos livianos y sistemas de abastecimiento por contenedores, fundamentales para el sostenimiento logístico en zona de operaciones”.

El Ejército Argentino llevó a cabo el Ejercicio Pegaso. Foto: Ministerio de Defensa

Estas maniobras se desarrollaron tanto en terreno serrano como en localidades varias, donde también se simularon ataques diurnos y nocturnos contra posiciones enemigas. El ejercicio contó con el apoyo aéreo de aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.

En tanto, con el objetivo de integrar todas las armas del Ejército Argentino, intervino la Compañía de Ingenieros Paracaidista 4, mientras que el Grupo de Artillería Paracaidista 4 proporcionó apoyo de fuego continuo y operó sistemas antiaéreos Oerlikon de 20 mm.

La cartera de Defensa señaló además que, en paralelo, “el Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista 4 aportó inteligencia táctica del terreno”, mientras que la Compañía de Comunicaciones Paracaidista 4 “aseguró el comando y control mediante sistemas satelitales, ATAK, SITEA y enlaces HF y VHF”.

El Ejército Argentino llevó a cabo el Ejercicio Pegaso. Foto: Ministerio de Defensa

En tanto, la Sección Aviación de Ejército de Despliegue Rápido se encargó de las maniobras aeroterrestres para el reposicionamiento de tropas, incluyendo inserciones mediante fast rope, sembrado de buzos y evacuaciones aeromédicas desde helipuertos de campaña.

Supervisado por el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, el Ejercicio militar Pegaso resaltó la capacidad de la Brigada para operar de manera integrada, flexible y en todo tipo de escenarios.

El Ejército sigue con su despliegue: cómo es el Ejercicio Kekén

En paralelo con la operación Pegaso, comenzó la fase logística del Ejercicio Kekén, cuya etapa inicial de despliegue constituye el soporte estratégico para las operaciones, proyectando a los medios y el personal hacia distintos puntos de la Patagonia argentina mediante un esquema de transporte multimodal coordinado.

Traslado de equipamiento militar para el Ejercicio Kekén. Foto: Ministerio de Defensa

El despliegue se ejecuta a través de dos ejes ferroviarios principales:

Estación Santos Lugares : allí se realizó la carga de vehículos livianos y de combate (incluídos los TAM 2C-A2), el convoy se dirigió hacia la estación Retiro y atravezó la zona portuaria, continuando su recorrido hacia el sur del país con destino final en la provincia de Río Negro.

Córdoba: desde allí se transportó material de la IVta Brigada Aerotransportada y de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales. Luego de una parada en La Pampa, donde se incorporan medios recientemente adquiridos, como los Vehículos de Combate Blindados a Rueda Stryker 8x8 M1126 y camiones Oshkosh M1083 A1P2, continuó su desplazamiento hacia Comodoro Rivadavia.

El Ejercicio Kekén se desarrollará en tres zonas específicas: Puerto Deseado (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia (Chubut) y un tercer eje comprendido entre los campos de instrucción militar Cerro Bagual y Lote 4, en las cercanías de la Guarnición Ejército Sarmiento (Chubut). A lo largo y ancho de estas áreas, las tropas de la IXna Brigada Mecanizada ejecutarán un ejercicio que comprenderá: acciones defensivas, operaciones de configuración con empleo de fuerzas aerotransportadas y tropas comando, contraataques y tiro de combate.

Los despliegues de los ejercicios Pegaso y Kekén, pone sobre el tablero la capacidad del Ejército Argentino para integrar medios, proyectar fuerzas y sostener operaciones en entornos complejos, combinando maniobra, fuego, movilidad, logística y comando y control.