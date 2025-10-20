Leonor será la protagonista indiscutida en los Premios Princesa de Asturias 2025: cuándo son y cómo verlos desde Argentina

En su XLV edición, los Premios Princesa de Asturias 2025 reconocen la excelencia en múltiples disciplinas. La familia real, encabezada por la princesa Leonor, protagonizará una serie de actos que simbolizan continuidad y renovación para la monarquía española.

La princesa Leonor. Foto: Instagram / borbonyortiz_sisters.

A tan solo unos días de que el Teatro Campoamor de Oviedo vuelva a vestirse de gala, España aguarda por una de las citas más emblemáticas del calendario institucional: la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Este año, más allá de la relevancia de los premiados, la atención se centra en la figura de la princesa Leonor, quien asumirá un papel decisivo en la ceremonia, consolidando su presencia pública en el que será, sin duda, un paso más hacia su futuro como reina.

La princesa Leonor, acompañada por su madre, la reina Letizia, y su padre, el rey Felipe VI. Foto: Instagram / borbonyortiz_sisters.

Después de haber sido la gran protagonista en 2024, cuando celebró una década como presidenta de honor de la Fundación Princesa de Asturias, la heredera al trono presidirá por primera vez la gala en su XLV edición.

Su liderazgo simboliza un relevo generacional dentro de la Casa Real que ya había sido insinuado por el rey Felipe VI durante su discurso del año pasado, cuando, con tono emotivo, le cedió los micrófonos a su hija mayor para anunciar la apertura del nuevo ciclo de premiaciones.

La cita central tendrá lugar el viernes 24 de octubre, a las 18:30 (hora local de Oviedo) y a las 13:30 en Argentina, en el Teatro Campoamor, con la presencia de los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Como cada año, los galardones reconocerán a destacadas figuras del ámbito científico, cultural y humanístico, reafirmando el espíritu que guía a la Fundación: exaltar los valores universales del conocimiento y la cooperación entre los pueblos.

Galardones Premios Princesa de Asturias. Foto: Fundación Princesa de Asturias.

Entre los premiados de esta edición figuran nombres de relevancia mundial:

Eduardo Mendoza (Letras).

Graciela Iturbide (Artes).

Mario Draghi (Cooperación Internacional).

Douglas Massey (Ciencias Sociales).

Serena Williams (Deportes).

Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades).

Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica).

Museo Nacional de Antropología de México (Concordia).

Asimismo, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 fue otorgado a la parroquia de Valdesoto, en Siero, por su compromiso en la preservación de tradiciones y su fuerte identidad comunitaria.

¿Dónde ver la ceremonia en vivo?

YouTube: el canal oficial de la Fundación Princesa de Asturias, @fpamultimedia , transmitirá la ceremonia en directo. Además, se podrán ver las ruedas de prensa de los galardonados y otros contenidos relacionados.

RTVE.es: la web de RTVE ofrecerá la cobertura completa del evento, incluyendo la ceremonia y los discursos de los premiados. En ediciones anteriores, RTVE ha sido el medio encargado de la retransmisión oficial.

Movistar Plus+: el canal de televisión Movistar Plus+ también tiene los derechos de emisión de los Premios Princesa de Asturias. En su plataforma, se podrán ver tanto la ceremonia como otros actos relacionados con los galardones.

La entrega de premios coronará una intensa Semana de los Premios, que comenzó el domingo 19 de octubre con la llegada de los galardonados a Oviedo. Durante la semana se desarrollarán más de ochenta actividades culturales en distintas localidades del Principado, entre ellas Gijón, Avilés y Colombres.

Entre ellos, destacan el encuentro literario de Mendoza con más de 150 clubes de lectura, la exposición de Iturbide con más de un centenar de fotografías y la conferencia de Draghi sobre economía global.

El jueves 23, la Familia Real asistirá al tradicional Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe, mientras que el viernes por la mañana se celebrarán las audiencias en el Hotel de la Reconquista, donde los monarcas y sus hijas recibirán a los premiados y a los galardonados con las Medallas de Asturias 2025.

Esta edición, marcada por el protagonismo de Leonor, reafirma el vínculo entre la Corona y el Principado de Asturias, cuna simbólica de la monarquía española.

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias, a lo largo de los años. Foto: Instagram / borbonyortiz_sisters.

Más allá de la solemnidad de los actos, el evento de este año proyecta una imagen de continuidad institucional y modernidad, con una heredera que encarna la renovación generacional y un compromiso con los valores de servicio, cultura y unidad que los Premios Princesa de Asturias representan desde su creación en 1981.

La expectativa es máxima: no solo por los discursos de figuras como Mendoza, Draghi, Iturbide o Byung-Chul Han, sino también por el papel que asumirá la princesa Leonor, llamada a ser la protagonista indiscutible de una jornada que ya se anticipa histórica para la monarquía española.