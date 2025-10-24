Video: EE.UU. atacó un buque que “traficaba narcóticos” en el Mar Caribe y murieron los seis tripulantes

Lo comunicó el Secretario de Guerra a través de un post de X. Según la información, la embarcación era operada por la organización Tren de Aragua.

EE.UU. atacó un buque que “traficaba narcóticos” en el Mar Caribe y murieron los seis tripulantes Foto: X.com/SecWar

“Durante la noche, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (OTD) que traficaba narcóticos en el Mar Caribe”, comunicó a través de la red social X Pete Hegseth, el Secretario de Guerra de Estados Unidos.

“Seis narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el ataque”, sumó, e indicó que “los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”.

“Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos", añadió Hegseth, quien aseguró que el buque “narco” era operado por el Tren de Aragua una organización terrorista.

“Si usted es un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, lo trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De día o de noche, mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, lo perseguiremos y lo eliminaremos”, cerró el mensaje.