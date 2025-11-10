El presidente de la BBC pidió perdón por el “error de criterio” y Donald Trump amenaza con una demanda de USD 1.000 millones

Samir Shah se hizo eco del escándalo que envuelve a la cadena, acusada de editar un discurso del presidente estadounidense para aparentar que alentaba directamente el asalto de sus seguidores al Capitolio.

En medio de la polémica por la edición de un documental sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a la BBC con una demanda “por no menos” de 1.000 millones de dólares si no se retracta para el próximo viernes de las declaraciones “difamatorias” en contra suya.

“Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. hora del Este de EE.UU. (22.00 GMT), el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos, incluyendo el iniciar una acción legal por no menos de 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios”, advirtió el abogado personal del mandatario, Alejandro Brito, en una carta enviada a la corporación británica.

Brito insistió en que la BBC “fue notificada” de las amenazas legales en respuesta a reportes sobre documentos internos de la empresa pública que indicaban que el conocido programa “Panorama” habría editado un discurso de Trump de modo que parecía que alentaba directamente el asalto de sus seguidores al Capitolio.

El escándalo resultó en la renuncia este domingo del director general de la cadena, Tim Davie, y la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness.

En la carta, el abogado del presidente calificó de “falsa” la representación de Trump en el documental y afirmó que las declaraciones “difamatorias, maliciosas, denigrantes y provocativas” fueron “publicadas deliberadamente para desprestigiarlo”.

“El desprecio imprudente de la BBC hacia la verdad subraya la verdadera malicia detrás de la decisión de publicar contenido erróneo”, agrega Brito.

Entre las exigencias de Trump para descartar la demanda se incluyen “la retractación inmediata, completa y justa del documental” y otras declaraciones consideradas engañosas, “en forma tan visible como su publicación original”.

También pide la “emisión inmediata de una disculpa” y la “compensación adecuada al presidente Trump por el daño causado”.

El presidente de la BBC pidió disculpas

Este lunes, el presidente de la cadena, Samir Shah pidió disculpas al Parlamento británico en una carta en la que reconoció “errores de criterio” en la edición de un documental sobre Trump y los incidentes en el Capitolio en 2021.

“La BBC desea pedir disculpas por ese error de criterio”, se lee en la misiva, dirigida al Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento británico, en respuesta a una carta enviada la pasada semana a la corporación pública sobre estándares editoriales.

Shah sostuvo que “el propósito de editar el clip era transmitir el mensaje del discurso del presidente Trump para que la audiencia de Panorama pudiera comprender mejor cómo había sido recibido por los partidarios del presidente Trump y lo que estaba sucediendo en ese momento”.

La corporación pública recibió “más de 500 quejas” que se están tramitando por los cauces formales y que están provocando “una reflexión más profunda por parte de la BBC”, aseveró Shah.

“La conclusión de esa deliberación es que aceptamos que la forma en que se editó el discurso (de Trump) dio la impresión de ser una llamada directa a la acción violenta”, añadió.

Además, reconoció otros errores de la cadena en coberturas sobre otros casos, como la información del número de víctimas en la Franja de Gaza, para lo que recordó que “las medidas adoptadas en estos ámbitos han ido desde la publicación de correcciones y aclaraciones hasta la emisión de nuevas directrices editoriales”.

En este sentido, mostró el “compromiso de mejora continua” de la BBC y sostuvo que “a veces, los errores son puntuales, y otras pueden indicar problemas subyacentes”, para lo que manifestó que “el trabajo nunca termina”.

Sobre una hipotética denuncia de Trump contra la BBC, Shah dijo que no está al tanto, pero reconoció que “es un tipo muy contencioso” por lo que la cadena debe “estar preparada para cualquier escenario”.