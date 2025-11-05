Donald Trump denunció un “régimen comunista” en Nueva York tras el triunfo de Zohran Mamdani

El presidente de EEUU apuntó contra el flamante alcalde neoyorkino durante su participación en el America Business Forum. También acusó a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela

Donald Trump en el America Business Forum. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Miami “será un refugio” para quienes “escapen del régimen comunista” en Nueva York tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde, además de acusar a los demócratas de querer convertir al país en Cuba o Venezuela.

“Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”, declaró el mandatario en el America Business Forum (ABF).

Trump sostuvo que “Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York” con la elección de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista e hizo historia al ser el primer musulmán y el más joven en ser elegido alcalde de la mayor ciudad del país.

Quién es y cómo piensa Zohran Mamdani

Zohran Mamdani consiguió una importante victoria en las elecciones de Estados Unidos y es el nuevo alcalde de Nueva York. El legislador regional de 34 años, nacido en Uganda, celebró su triunfo y afirmó ante sus militantes: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”.

El demócrata ganó la elección con más de un millón de votos, más del 50 % del electorado, según las proyecciones de la prensa local, y agregó que ya se respira “el aire de una ciudad renacida”, ofreciendo reconstruir Nueva York.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: REUTERS

Tras la sorpresa que dio imponiéndose a Andrew Cuomo en las primarias demócratas, Mamdani defendió una campaña de soluciones progresistas al alto costo de vida en la Gran Manzana: autobuses gratuitos, cuidado infantil universal, viviendas asequibles y supermercados administrados por la ciudad con precios bajos.

“Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior”, señaló, agregando que, a partir del 1 de enero del año que viene, cuando tome posesión habrá “un alcalde que se preocupará por todos”.

Otro hito que se anota es ser el primer alcalde musulmán, faceta que expuso con orgullo y también fue diana de acusaciones de extremismo islámico, que él rechaza como islamofobia, y de antisemitismo, que también niega, por su crítica abierta al Gobierno de Israel y su apoyo a los palestinos.