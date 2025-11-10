Estados Unidos: el Senado aprobó un acuerdo bipartidista que busca reabrir parcialmente el gobierno federal

El paquete deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al presidente Donald Trump para su firma, un proceso que podría demorar varios días.

Senado de Estados Unidos.

El Senado de Estados Unidos consiguió la aprobación del voto de procedimiento que le permite avanzar en pos de un proyecto de ley que desbloquee fondos para reabrir el gobierno federal, tras el récord de haber estado cerrado durante 40 días por falta de acuerdo.

Así, el Senado consiguió los 60 votos que necesitaba para avanzar hacia un compromiso que permita pagar a los funcionarios y a las agencias federales.

Senado de Estados Unidos. Foto: EFE.

Este acuerdo permitiría volverle a pagar a los más de 650.000 funcionarios que llevan más de un mes sin recibir una nómina y el pago retroactivo, además de poder financiar a los departamentos de Agricultura (encargado de los cupones alimentarios para los más pobres), Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero.

Los subsidios del Obamacare, en la mira

Durante las negociaciones, republicanos prometieron a los demócratas que en diciembre votarían para extender los subsidios del Obamacare, que expiran este año y habían sido el principal obstáculo para aprobar la extensión del presupuesto.

Sin embargo, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, rechazó el acuerdo y acusó al presidente Donald Trump de usar a los ciudadanos afectados por el cierre del gobierno como “rehenes”, al suspender programas de asistencia alimentaria para familias, veteranos, ancianos y niños. Schumer argumentó que la crisis sanitaria era demasiado grave para apoyar una simple prórroga presupuestaria. La senadora Elizabeth Warren coincidió, calificando el pacto como un “gran error”.

Por su parte, Jeanne Shaheen, senadora demócrata de Nuevo Hampshire que lideró las negociaciones con los republicanos, defendió el acuerdo, afirmando que seguir esperando no habría generado un mejor resultado. Los demócratas que apoyaron la medida señalaron que su prioridad es garantizar la continuidad de los subsidios del Obamacare para millones de estadounidenses.

El acuerdo aún necesita la aprobación de la Cámara de Representantes, donde existe división interna en ambos partidos. El líder demócrata Hakeem Jeffries y el presidente del Caucus demócrata, Pete Aguilar, anunciaron su voto en contra, argumentando que el proyecto no resuelve la crisis del sistema de salud ni mejora la situación económica de las familias.

El cierre del gobierno federal, que ya suma 40 días -el más largo en la historia del país-, ha dejado sin salario a cientos de miles de funcionarios, paralizado servicios esenciales, suspendido ayudas alimentarias y generado demoras en aeropuertos. Muchos trabajadores han debido recurrir a donaciones o préstamos, mientras analistas advierten que la prolongada parálisis podría tener efectos irreversibles en la economía estadounidense.