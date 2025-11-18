El MI5 advirtió a los parlamentarios de Reino Unido: hay un alto riesgo de un espionaje de China

La información fue brindada por Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes, tras un mensaje enviado por parte de los servicios secretos.

Ciberdelito; espionaje. Foto: Unsplash.

Los servicios británicos MI5 hicieron una seria advertencia a los legisladores del Reino Unido. Según indicaron los agentes, hay un importante riesgo de que haya un espionaje por parte de China, tal como relató Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes.

En una carta dirigida a los diputados, Hoyle alertó de que los agentes estatales chinos son implacables en sus intentos de interferir en los procesos parlamentarios.

Así, el Ministerio de Seguridad de China (MSS, en inglés) está contactando activamente con parlamentarios para recabar información y sentar las bases para relaciones a largo plazo, utilizando redes profesionales, agencias de reclutamiento y consultores que actúan en su nombre, indica la alerta, remitida también a los miembros de la Cámara de los Lores (alta) por su presidente, Lord McFall.

Lindsay Hoyle, líder de la Cámara de los Comunes. Foto: Reuters

El aviso dice que hay dos personas que trabajan en estas actividades y que utilizan perfiles en la plataforma profesional LinkedIn para hacer un seguimiento a gran escala en nombre del MSS.

Como parte de las actividades para obtener información, se ofrece un viaje a China con todos los gastos pagados y aportes en efectivo o en criptomonedas para obtener información.

Entre los objetivos del Estado chino figura personal parlamentario, economistas, expertos en geopolítica o quienes trabajan para el Gobierno.

En una declaración parlamentaria, el secretario de Estado británico de Seguridad, Dan Jarvis, afirmó que el Gobierno no tolerará intentos “encubiertos y calculados” de China para interferir en los asuntos soberanos del Reino Unido.

Dan Jarvis, secretario de Seguridad del Reino Unido. Foto: Reuters

Añadió que el MI5 hizo la advertencia debido a un “ataque continuo a nuestras instituciones democráticas por parte de agentes chinos”.

“Nuestras agencias de inteligencia han advertido de que China está intentando reclutar y captar a personas con acceso a información sensible sobre el Parlamento y el Gobierno del Reino Unido. El MI5 ha indicado que esta actividad la lleva a cabo un grupo de oficiales de inteligencia chinos”, explicó.

“Tomaremos todas las medidas necesarias para proteger nuestros intereses nacionales, a nuestros ciudadanos y nuestra forma de vida democrática, incluyendo la colaboración con nuestros aliados y socios”, agregó el secretario de Estado.