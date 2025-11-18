La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein. Foto: Reuters.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes casi por unanimidad la ley para forzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein.

La Cámara votó 427-1 para aprobar la medida, con el representante republicano Clay Higgins, de Louisiana, como el único miembro que votó en contra, reportó la cadena CNN.

La iniciativa ahora pasa a revisión del Senado, donde los líderes republicanos deben decidir rápidamente si la enviarán al despacho de Trump para su ratificación.

El mandatario ha dicho que firmará el proyecto si el Congreso lo aprueba, después de meses de calificar el tema como un “engaño demócrata”.

Caso Jeffrey Epstein. Foto: EFE

La propuesta de ley exige al Departamento de Justicia a que publique “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados que obren en poder su y que estén relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de Jeffrey Epstein”.

“Esto incluye materiales relacionados con Ghislaine Maxwell, registros de vuelos y viajes, y personas nombradas o mencionadas (incluidos funcionarios gubernamentales) en relación con la investigación y el enjuiciamiento de Jeffrey Epstein”, recoge el documento.

Como había advertido el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, la propuesta contó con un apoyo prácticamente unánime, pues solo votó en contra Clay Higgins, republicano de Luisiana.

Aun así, Johnson confió en que el texto de la propuesta fuese enmendado cuando se tramite en el Senado, lo que podría modificar la versión y extender el tiempo que podrá entrar en vigor.

“Esta legislación que se aprobará hoy es defectuosa y debe ser enmendada. La pregunta es, ¿por qué no la enmendamos aquí antes de aprobarla? Porque los autores no lo permitirán”, declaró el líder de la Cámara antes de la votación.

Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: Captura de video/REUTERS

Algunos de los documentos que se han revelado en los últimos meses relacionados con el pederasta han incrementado la presión sobre el presidente, quien tuvo una relación de amistad con él desde finales de los años 80 hasta principios de los 2000.