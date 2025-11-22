Chile y Reino Unido refuerzan su alianza estratégica: el avance clave en cooperación aeroespacial y formación militar

La Fuerza Aérea de Chile y la Royal Air Force británica atraviesan una etapa de integración sin precedentes, marcada por intercambios operativos, fortalecimiento del entrenamiento y una agenda conjunta en el dominio espacial que posiciona a Chile como un actor estratégico en América Latina.

Aviones de combate desplegados por la Fuerza Aérea de Chile. Foto: @SA_Defensa.

En un escenario internacional marcado por la expansión espacial como nuevo eje de seguridad y defensa, Chile y el Reino Unido avanzan hacia una cooperación más profunda que combina entrenamiento militar, desarrollo tecnológico y fortalecimiento institucional.

La articulación entre la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y la Royal Air Force (RAF) experimentó un impulso notable en los últimos meses, reflejando una visión compartida sobre la importancia del dominio aeroespacial y la preparación operativa conjunta.

Chile y Reino Unido refuerzan su alianza militar. Foto: Fuerza Aérea de Chile.

Chile y Reino Unido consolidan una asociación clave para la región

El punto de partida de este nuevo capítulo bilateral fue la visita de una delegación del RAF Regiment a la Base Aérea Los Cóndores, donde se realizaron jornadas de trabajo orientadas al intercambio doctrinario y operativo.

Durante las actividades, desarrolladas entre el 28 y 29 de octubre, los especialistas británicos presentaron su enfoque en “Force Protection”, un conjunto de procedimientos destinados a garantizar la seguridad de bases aéreas y unidades desplegadas, así como modelos de actuación en entornos aire–tierra complejos, un tipo de escenario que cobra creciente relevancia para las fuerzas modernas.

La participación de la FACH en este intercambio se inscribe además en un momento de expansión de sus capacidades espaciales. En el Mes del Aire y del Espacio 2025, la institución celebró 30 años de trayectoria en programas vinculados a satélites, observación terrestre y comunicaciones estratégicas, junto con el avance en la construcción del Centro Espacial Nacional en Cerrillos.

Chile y Reino Unido refuerzan su alianza militar. Foto: Fuerza Aérea de Chile.

Estos desarrollos buscan consolidar la posición de Chile como un referente en América Latina en materia de Space Domain Awareness (SDA), un campo donde la coordinación internacional resulta clave ante la proliferación de actores y sistemas en órbita.

El fortalecimiento de esta alianza responde a intereses complementarios. Para Chile, la colaboración con la RAF ofrece la posibilidad de adoptar estándares avanzados en interoperabilidad, protección de infraestructuras críticas y gestión de operaciones complejas en regiones geográficas exigentes, como los Andes o las zonas australes.

Para el Reino Unido, el vínculo permite proyectar su presencia en Sudamérica, acceder a nuevos escenarios de entrenamiento y afianzar la cooperación con una fuerza aérea que ha logrado una proyección espacial creciente.

Aviones caza. Foto: Wikipedia

En la dimensión espacial, la sinergia entre el GOE chileno y las capacidades británicas abre un abanico de oportunidades que incluye intercambio de datos orbitales, cooperación en vigilancia espacial, desarrollo de capacidades de alerta temprana y entrenamiento especializado. Este tipo de iniciativas se alinea con la tendencia global en la que los países buscan proteger sus activos en órbita y fortalecer su resiliencia frente a amenazas emergentes.

Aunque FACH y RAF mantienen una relación histórica de colaboración, la etapa actual se distingue por un énfasis renovado en la formación avanzada y en la consolidación de una agenda aeroespacial.