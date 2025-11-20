Preparados para una Tercera Guerra Mundial: una potencia europea hará una fuerte inversión en aviones multimisión

Las nuevas aeronaves, de una estructura similar a los Boeing 737, serán del tipo P8-A Poseidón, diseñadas para operaciones marítimas de patrullaje, traslado de suplementos y apoyo a naves de ataque, entre otras funciones.

Avión P8-A Poseidón. Foto: Wikipedia.

En un contexto mundial marcado por diferentes conflictos bélicos y, ante la presencia una posible Tercera Guerra Mundial, el ejército de Alemania hará una fuerte inversión en su Fuerza Aérea, que incluirá la incorporación de aviones multimisión.

Las nuevas aeronaves que tendrá el ejército alemán serán del tipo P8-A Poseidón, diseñadas para operaciones marítimas de patrullaje. Estas aeronaves se basan en la estructura de un Boeing 737 y son para diferentes usos logísticos y de apoyo.

El plan de renovación de aviones multimisión forma parte del proyecto “Kurs Marine 2025”, que incluye una inversión en todas las áreas de la división naval de las Fuerzas Armadas de Alemania.

En sintonía, se informó que el país europeo encargó ocho P8-A Poseidón, lo que significa la adquisición de aviones de última generación para diferentes misiones de patrullaje, logística destinada al traslado de suplementos y apoyo a naves de ataque.

Las principales características de los aviones P8-A Poseidón

Los P8-A Poseidón que se integrarán a la Fuerza Aérea de Alemania se destacan por su importante poder militar, que cuenta con sensores que forman un sistema de autoprotección capaz de desviar misiles guiados.

Estas aeronaves, similares a los poderosos Boeing 737, tienen un sistema de comunicaciones que puede funcionar como base aérea para apoyo, asistencia y seguridad de otras naves del ejército alemán.

También, gracias a su rendimiento, los P8-A Poseidón pueden realizar misiones de gran envergadura en el aire de larga distancia y ofrecen una buena capacidad de combate.

Un importante grupo de países moderniza sus fuerzas aéreas con 200 aviones de combate

Esta idea surgió tras la reciente reunión de ministros de laCooperación de Defensa nórdica (Nordefco), a la que asistieron los titulares de este ramo de Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca y la ministra de Exteriores de Islandia, así como la secretaria general adjunta de laOTAN,Radmila Shekerinska.

“Profundizaremos nuestra cooperación para lograr una capacidad conjunta de planificación y ejecución de operaciones aéreas en los países nórdicos. Esto es fundamental para reforzar la disuasión y la defensa de la OTAN en el Ártico”, señaló en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

Avión de combate de la Fuerza Aérea de Suecia. Foto: REUTERS

Häkkänen resaltó que los Estados nórdicos “avanzaron mucho” en su cooperación en materia de defensa y afirmó que entre todos dispondrán de más de 200 aviones de combate de nueva generación a principios de la próxima década.

“Mientras tanto, aún queda trabajo por hacer para que las operaciones combinadas e integradas a través de las fronteras sean posibles en todas las situaciones”, reconoció el finlandés y afirmó: “En el actual panorama de seguridad, es muy importante mejorar la movilidad militar entre los países nórdicos”.

Respecto a la cooperación en cuestión de material de defensa, los ministros nórdicos decidieron seguir reforzando la capacidad industrial nórdica en la producción de municiones para reforzar la seguridad del suministro, según el comunicado.

Alemania aumentará su presupuesto militar para 2026

Alemania aumentará su presupuesto militar a 82.700 millones de euros para 2026. No obstante, se incorporarán 10.000 nuevos militares a sus Fuerzas Armadas.

Alemania incorporará 10.000 militares a sus Fuerzas Armadas en 2026. Foto: Unsplash.

El objetivo del Gobierno alemán es que el presupuesto militar alcance el 3,5% del PIB para 2029, lo que implica un aumento anual del gasto para el ejército en todas sus divisiones.

El proyecto de inversión militar incluye la renovación de equipamiento logístico y de comunicaciones, y vehículos para movilidad terrestre, que abarcan desde camiones de carga hasta instrumentos de ataque, además de las mencionadas aeronaves y buques marítimos.