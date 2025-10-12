Javier Milei viaja a Estados Unidos para sellar su alianza con Trump y definir el futuro económico de la Argentina

La reunión busca afianzar el vínculo político y económico entre ambos países y definir los alcances del apoyo financiero de la administración republicana al gobierno argentino.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Washington para mantener una reunión bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, en un encuentro que busca reforzar la relación estratégica entre ambos gobiernos y delinear los próximos pasos del acuerdo de asistencia financiera alcanzado recientemente.

El cónclave, previsto para el martes en la Casa Blanca, se enmarca en un nuevo eje de cooperación política y económica que apunta a fortalecer el vínculo entre Argentina y Estados Unidos en materia de inversiones, seguridad y alineamiento internacional.

Según fuentes diplomáticas, la administración Trump considera a la gestión de Milei como un “socio prioritario” en América Latina, en contraposición a la creciente influencia de China en la región.

La delegación argentina estará integrada por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Manuel Adorni, vocero presidencial; y Santiago Bausilli, titular del Banco Central.

A ellos se sumarán el canciller Gerardo Werthein y Alec Oxenford, embajador en Washington. Todos ellos participarán del almuerzo de trabajo que tendrá lugar tras la reunión oficial en el Salón Oval.

Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: REUTERS.

Trump, por su parte, arriba a la cita tras protagonizar una intensa gira diplomática por Medio Oriente, donde encabezó una cumbre en Egipto para consolidar los términos del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, impulsado por su administración. La Casa Blanca busca proyectar una imagen de liderazgo global mientras redefine sus alianzas estratégicas en un escenario internacional cada vez más complejo.

Fuentes cercanas al encuentro adelantaron que Estados Unidos podría condicionar parte de su apoyo financiero a un reordenamiento de las relaciones económicas argentinas con China. Washington presiona para que Buenos Aires reduzca su dependencia del swap de divisas con el país asiático y limite la participación de empresas chinas en sectores estratégicos.

A cambio, el gobierno de Trump se comprometería a promover inversiones estadounidenses en Argentina, ofrecer respaldo en organismos internacionales y facilitar el ingreso de capital privado al país.

Javier Milei. Foto: NA

El presidente Milei pasará la noche del lunes en Blair House, la tradicional residencia de las visitas oficiales a la Casa Blanca, antes de regresar a Buenos Aires tras el encuentro. La reunión se perfila como una instancia clave para definir el futuro del vínculo bilateral y el posicionamiento geopolítico de Argentina.