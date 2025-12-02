Nueva amenaza de Donald Trump: afirmó que los ataques dentro de territorio venezolano comenzarán “muy pronto”

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Sabemos dónde viven los malos”, dijo el presidente de Estados Unidos en relación a una futura intervención en Venezuela para luchar contra cárteles del narcotráfico.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con que los ataques contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano comenzarán “muy pronto”.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Donald Trump afirmó que los ataques dentro de territorio venezolano comenzarán “muy pronto”. Video: EFE

La semana pasada, Trump ya había advertido que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora destruyó a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando -según Washington- más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes.

Según el diario The Washington Post, en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

Preguntado por este tema, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que escuchó que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, “es una persona extraordinaria”.

Además, aseguró que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas salvó “miles de vidas” en Estados Unidos.

Por su parte, Hegseth dijo que no vio supervivientes al monitorear el ataque y criticó a la prensa por difundir información que “no se basa en la verdad”. Tanto la Casa Blanca como el Pentágono insistieron en que todos los ataques son completamente legales y mostraron su confianza en el trabajo de Bradley.

Estados Unidos atacó otra lancha cerca de Venezuela. Foto: Captura

Hegseth afirmó que “recién empiezan” los ataques contra barcos narco

Hegseth aseguró este martes que el Pentágono apenas “comenzó a atacar barcos narcotraficantes” en un momento marcado por las críticas a la decisión del Ejército estadounidense de rematar a supervivientes.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque estuvieron envenenando al pueblo estadounidense”, aseguró Hegseth durante una reunión del Gabinete.

El secretario de Guerra aseguró que Trump ha abordado el tráfico de drogas “combatiendo a estas organizaciones terroristas designadas”, en referencia a bandas como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, que según la clasificación de la Casa Blanca son grupos terroristas de origen venezolano incluidos en su estrategia de despliegue militar en el Caribe y presión sobre el Gobierno de Caracas.