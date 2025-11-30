Donald Trump confirmó que habló por teléfono con Nicolás Maduro: “No diría que salió bien ni mal”

El presidente de Estados Unidos evitó brindar información sobre qué asuntos se abordaron en el intercambio.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que habló por teléfono con el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque evitó ofrecer detalles sobre los temas tratados en el intercambio.

Trump anunció esta comunicación a bordo del Air Force One, donde fue consultado por la prensa acerca de reportes publicados por distintos medios.

“La respuesta es sí”, dijo al confirmar la llamada. Ante las preguntas sobre el tema de la conversación, el líder republicano señaló: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

Por otro lado, Trump señaló que se trata de un asunto “muy complicado”, sin brindar detalles específicos sobre el diálogo.

Las versiones de la llamada entre ambos nació este viernes por parte del diario The New York Times, con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

La información surge luego de que el presidente de EEUU advierta que sus Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto” a “detener” a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra, al considerar que ya fueron un éxito las operaciones militares en el mar.

“Probablemente notaron que las personas ya no quieren entregar (las drogas) por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró el líder republicano en una llamada de Acción de Gracias con militares.

Crece la tensión entre Trump y Venezuela

Trump elevó este sábado la tensión con Venezuela al advertir a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano “cerrado”, por lo que las compañías internacionales que operan en el país sudamericano anunciaron que evalúan la situación y toman precauciones.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El Gobierno de Venezuela repudió el mensaje de Trump y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

En un comunicado, publicado por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo de Nicolás Maduro denunció “ante el mundo” que tales afirmaciones “representan una amenaza explícita de uso de fuerza”, que, aseguró, está “prohibida de forma clara e inequívoca” por la Carta de las Naciones Unidas, y consideró que se trata de un “intento de intimidación”.