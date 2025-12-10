Por tercera vez consecutiva, la Reserva Federal recortó la tasa de interés en 25 puntos básicos

Los nuevos números quedaron entre el 3,5% y el 3,75%. Pese a la tercera baja en fila, la FED anunció que el próximo año solo reducirán las tasas una vez.

Recorte de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: REUTERS

La Reserva Federal de Estados Unidos recortó en 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, que quedó en el rango de 3,5%-3,75%.

Esto representa el tercer corte en la tasa de los fondos federales.

Jerome Powell, presidente de Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El Comité Federal de Mercado Abierto argumentó su decisión basado en respaldar sus objetivos y “en vista del cambio en el balance de riesgos”

“Al considerar el alcance y el momento oportuno de los ajustes adicionales al rango objetivo de la tasa de los fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos que se reciban, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos”, señaló el comunicado oficial.

La decisión se tomó con el respaldo de 9 de los 12 miembros del FOMC.

Sin embargo, en un comunicado, el comité de tasas de la Fed señaló que podría mantener su tasa sin cambios en los próximos meses. Y a futuro, indicaron que esperan reducir las tasas solo una vez el próximo año.