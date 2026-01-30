Kevin Warsh, postulado por Trump para liderar la Reserva Federal. Foto: REUTERS

Donald Trump volvió a apuntar contra Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Esta vez, fue más allá y postuló al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para tomar su lugar.

“Me complace anunciar que nomino a Kevin Warsh” para presidir la Reserva Federal, ha dicho Trump en la red Truth Social, en la que ha ofrecido detalles sobre su currículum.

Kevin Warsh, postulado por Trump para liderar la Reserva Federal. Foto: REUTERS

En medio de su extensa puja de poder con Powell, el presidente de Estados Unidos indicó: “Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Fed (Reserva Federal), tal vez el mejor”.

Quién es Kevin Warsh, el postulado por Trump para liderar la Reserva Federal

Trump destacó que a los 35 años se convirtió en el gobernador de la Reserva Federal más joven de la historia (2006-2011). Incluso agregó que “tiene el perfil perfecto” y “nunca decepcionará”.

Kevin Warsh, postulado por Trump para liderar la Reserva Federal. Foto: REUTERS

Además, trabajó como asesor económico de George W. Bush y actualmente está vinculado al Hoover Institution, uno de los centros de pensamiento conservadores más importantes de California.

Previamente, nació en Nueva York y se licenció en Políticas Públicas y cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Stanford, después se doctoró en la facultad de Derecho de Harvard y completó su formación con estudios de posgrado en finanzas y economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

En 1995, el economista llegó a Wall Street, donde fue nombrado vicepresidente y director ejecutivo en el área de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley hasta 2002.

Warsh, de 55 años, ya fue uno de los candidatos de Trump en su primer mandato para presidir la Reserva Federal, algo para lo que eligió a Jerome Powell en 2017. Si es confirmado por el Senado, tomará las riendas de una Fed sobre la que pesan dudas sobre su independencia, después de que el republicano haya insistido desde su vuelva a la Casa Blanca en enero del 2025 que los tipos de interés debe bajar de manera más continuada y rápida.

También fue un gobernador entre 2006 y 2011 que mostró gran cautela sobre la inflación, actualmente por encima del objetivo del 2%, pero desde el pasado año se ha mostrado más favorable de mantener unos tipos de interés más bajos que los actuales.

El nominado se enfrentará desde sus audiencias de nominación en el Senado a cuestionamientos sobre si será capaz de mantener su independencia de Trump y tomar decisiones de política monetaria siguiendo el mandato de la Fed de contener la inflación, mantener el pleno empleo y fomentar el crecimiento económico.