Donald Trump calificó de “improbable” el despido de Jerome Powell en la Reserva Federal, pero no lo descartó a futuro

El mandatario, quien criticó duramente al presidente de la FED por ser “demasiado lento” a la hora de rebajar los tipos de interés, insinuó que es “posible que haya fraude involucrado en la renovación por 2.500 millones de dólares” de la sede de la entidad en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no descartó del todo despedir al presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, aunque insistió en que su partida inminente es “improbable”, a menos que se vea envuelto en un escándalo de fraude.

“No descarto nada, pero creo que es muy improbable, a menos que tenga que irse por fraude”, respondió Trump, a una pregunta de un periodista sobre si ya había decidido reemplazar a Powell.

El mandatario, quien criticó duramente al presidente de la FED por ser “demasiado lento” a la hora de rebajar los tipos de interés, insinuó que es “posible que haya fraude involucrado en la renovación por 2.500 millones de dólares” de la sede de la entidad en Washington.

“¿Cómo se gastan miles de millones de dólares sin la autorización correspondiente? Podría haber algo de cierto allí, pero creo que no está haciendo un buen trabajo. Tiene un trabajo muy fácil. ¿Saben lo que debe hacer? Bajar los tipos”, aseguró durante un encuentro con el primer ministro y príncipe heredero bareiní, Salman bin Hamad Al Khalifa.

Sus declaraciones tienen lugar en medio de reportes de medios estadounidenses como ‘The New York Times’ y ‘The Wall Street Journal’ sobre que el magnate habría consultado con legisladores republicanos el despido de Powell, que terminará su mandato en mayo de 2026.

“Hay mucha gente que quiere ese puesto. Conozco gente de hace mucho tiempo. Me llaman pidiendo el puesto”, indicó este miércoles el republicano, quien al mismo tiempo se negó a confirmar que tenga a alguien en específico en mente para sustituir al jefe de la FED.

Las acusaciones del Gobierno de Trump a Jerome Powell

La Administración de Trump le exigió explicaciones a Powell sobre los costos de la renovación de la sede de la entidad, que merodeó unos 700 millones de dólares por encima del presupuesto inicial, debido a supuestas lujosas incorporaciones como ascensores privados y mármol de calidad.

Powell rechazó que el proyecto incluya dicho lujo, pero sí admitió el sobrecosto. Además, el economista insistió en la independencia del organismo, que frente a un mercado de trabajo fuerte y una economía sólida, optó por mantener la cautela antes de bajar los tipos, que se encuentran en el rango del 4,25 y 4,5% desde el recorte de diciembre de 2024.