China y África suma un nuevo capítulo con impacto directo en el turismo y el desarrollo sostenible. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La cooperación entre China y África suma un nuevo capítulo con impacto directo en el turismo y el desarrollo sostenible. En esta ocasión, el foco está puesto en Etiopía, un destino que combina paisajes únicos, patrimonio milenario y un creciente interés internacional por su potencial económico.

Un ambicioso proyecto que une agricultura, energía y turismo

El reciente acuerdo firmado entre un grupo empresarial chino y la Embajada de Etiopía en Beijing establece la creación del Centro de Innovación de la Industria de Agricultura Moderna y Turismo Cultural China–África Oriental, una iniciativa que busca ir más allá de la inversión tradicional.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, junto al presidente de China, Xi Jinping. Foto: Xinhua Español

El plan contempla un enfoque integral que combina energías renovables (especialmente solar), agricultura de última generación, manufactura de equipos y experiencias de turismo cultural. Según reportó ‘China Daily’, el objetivo es transformar regiones productivas etíopes en polos de desarrollo que también funcionen como nuevos atractivos turísticos.

El empresario Yang Renqiang destacó que Etiopía representa un mercado estratégico por sus abundantes recursos naturales y la necesidad de modernizar su matriz productiva, especialmente en seguridad alimentaria y generación de empleo.

Turismo sostenible: cómo impactará en los destinos etíopes

El proyecto apunta a desarrollar un clúster industrial-agrícola inteligente, donde tecnologías como la robótica agrícola, el almacenamiento energético y la logística de cadena de frío permitan mejorar la producción local. Pero también abre una puerta interesante para el turismo.

El objetivo de la alianza entre China y Etiopía es transformar regiones productivas etíopes en polos de desarrollo. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La integración de energías limpias y prácticas sostenibles podría posicionar a Etiopía como un referente emergente en turismo responsable en África, una tendencia global en crecimiento. Espacios agrícolas modernizados, rutas culturales y experiencias comunitarias podrían formar parte de nuevas ofertas para viajeros internacionales.

Entre los destinos que podrían verse beneficiados se encuentran áreas cercanas a hitos como el Lago Tana o la histórica Lalibela, famosa por sus iglesias excavadas en la roca y declaradas Patrimonio de la Humanidad.

China y Etiopía: una alianza que apuesta al desarrollo con identidad

El embajador etíope en China, Tefera Derbew Yimam, subrayó que esta iniciativa está alineada con las reformas económicas del país africano, donde la agricultura sigue siendo clave: representa cerca del 70% del empleo.

En los últimos años, China fortaleció su presencia en Etiopía mediante inversiones en infraestructura, energías renovables y manufactura. Este nuevo acuerdo profundiza esa relación, pero con un diferencial: incorpora el turismo como motor de desarrollo.

Este nuevo acuerdo profundiza esa relación, pero con un diferencial: incorpora el turismo como motor de desarrollo. Foto: Unsplash

La propuesta busca consolidar un modelo que combine innovación tecnológica, sustentabilidad y valorización cultural, lo que podría redefinir la forma en que se desarrollan los destinos turísticos en África Oriental.

Para el viajero argentino, esto abre la posibilidad de descubrir en el futuro un país que no solo conserva su riqueza histórica, sino que también avanza hacia un turismo más moderno, sostenible y conectado con su identidad.