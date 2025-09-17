La Reserva Federal de EEUU bajó la tasa de interés en 0,25 puntos, a un rango de 4 a 4,25%

Se trata del primer recorte desde diciembre de 2024. La FED subrayó que la incertidumbre económica “permanece elevada” y que los riesgos a la baja para el empleo “han aumentado”.

Recorte de las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Foto: REUTERS

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció la baja de los tipos de interés en un cuarto de punto hasta situarlos en un rango de entre el 4 y el 4,25%, en lo que supone su primer recorte del precio del dinero desde diciembre de 2024.

“Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en el primer semestre del año. La creación de empleo se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se mantiene baja”, explicó en un comunicado, que apunta que la inflación “ha aumentado y se mantiene algo elevada”.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Foto: REUTERS

La decisión en política monetaria adoptada no fue unánime y muestra divisiones entre los miembros del FOMC, con seis de ellos opuestos a nuevos recortes este año.

El enfrentamiento entre Trump y Jerome Powell

En los últimos meses, Trump y su Gobierno han redoblado sus esfuerzos para presionar a la Fed para que recorte los tipos de interés.

Jerome Powell podría ser destituido de su cargo como presidente de la Reserva Federal (FED). Foto: Reuters (Carlos Barria)

La Fed mantuvo intacta su proyección de inflación para este año, la cual sitúa en el 3%, y en el 3,1% en el caso de la inflación subyacente, por encima de su meta del 2% en un momento en que los precios en EE.UU. han comenzado a absorber los efectos de los aranceles de la guerra comercial emprendida por Donald Trump.

El banco emisor considera ahora que el PBI crecerá en 2025 un 1,6%, por encima del 1,4% proyectado en el informe anterior.