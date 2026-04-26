Estados Unidos y la Unión Europea firman un acuerdo clave respecto a minerales críticos. Foto: Grok.

La dependencia de los minerales críticos por parte de China obliga a Estados Unidos y a la Unión Europea a tomar decisiones estratégicas respecto a este tema.

Es que el gigante asiático controla el mercado de estos recursos vitales, por lo que tanto Washington como el bloque europeo avanzan en la firma de un memorando de entendimiento para fortalecer la colaboración en toda la cadena de valor industrial.

China controla el mercado de los minerales críticos. Foto: Pixabay.

Un acuerdo clave entre EE.UU. y la Unión Europea

El viernes pasado, Estados Unidos y la Unión Europea firmaron un acuerdo clave para coordinar el suministro de minerales críticos esenciales para las industrias estratégicas, tales como la defensa.

Esto se debe, entre otras cosas, a la limitación de la exportación de estos minerales por parte de China, frente a la escalada bélica en Medio Oriente que limita el libre acceso a ciertas rutas comerciales. En el listado se incluyen semiconductores, baterías para vehículos eléctricos, sistemas de armamento, entre otros.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, enfatizó que tanto EE.UU. como la UE juntos son “los mayores clientes y usuarios” de minerales críticos.

Por ello, aseveró: “Tenemos que asegurarnos de que estos suministros y estos minerales estén disponibles para nuestro futuro y de forma que no estén monopolizados en un solo lugar ni concentrados excesivamente en un solo lugar”, en referencia al monopolio chino en el sector.

Y agregó más detalles a su explicación: “La excesiva concentración de estos recursos, el hecho de que estén dominados por uno o dos lugares, es un riesgo inaceptable”.

“Necesitamos diversidad en nuestras cadenas de suministro, diversidad en los lugares de donde obtenemos los minerales críticos”, cerró.

El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y la necesidad de no depender del suministro de China. Foto: REUTERS

Entre las estrategias está la posibilidad de subvencionar ciertos minerales, así como también establecer movimientos a fin de que China no acapare el mercado con oferta barata.

Desde la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, habían propuesto hace un tiempo la creación de una zona comercial preferencial para minerales críticos aliados, tales como el litio, el cobre, el cobalto y el níquel, junto con las tierras raras, todos materiales clave para las industrias del presente y del futuro.