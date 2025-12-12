Poderío aéreo: un gigante asiático fabrica un avión que lo puede convertir en potencia del mercado aeroespacial

Un país de Asia es consciente de que todas las naciones buscan reforzar su poderío aéreo en la actualidad y pretende hacer negocios millonarios tras una gran inversión.

Fuerza Aérea de la República de Corea (ROKAF). Foto: Wikipedia.

A la hora de reforzar sus defensas, muchos países acuden a importantes aviones de combate. Un caso ejemplar es del Corea del Sur, que toma el rol de fabricante para estar a la par de potencias mundiales, además de ganar importantes cifras tras una inversión millonaria de 26,5 millones de dólares.

Como si fuera poco, Seúl trabaja en el desarrollo de un nuevo caza FA-50, previsto para 2026, que será una variante adicional de esta aeronave, la cual continúa ganando presencia en flotas de distintos países. Aunque se proyecta que esté disponible el próximo año, su versión final se completaría en 2028.

Tropas de Corea del Sur. Foto: via REUTERS

El FA-50, desarrollado por Korea Aerospace Industries (KAI), combina funciones de entrenamiento con capacidades ofensivas y defensivas. Se basa en el T-50 Golden Eagle y apunta a naciones que requieren un avión moderno, económico y versátil.

El objetivo principal de este proyecto es cubrir la demanda de los posibles clientes interesados en adquirir este nuevo avión caza ligero, el cual será más económico que otros competidores de su rango.

Esto toma relevancia si se tiene en cuenta que la versión biplaza de este producto ya está dentro de las unidades de diferentes clientes, tal como Tailandia, Filipinas, Polonia, Malasia, Egipto, Irak, Indonesia o el mismo Corea del Sur.

La impresionante flota aérea de Corea del Sur

La Fuerza Aérea de la República de Corea (ROKAF) posee una de las flotas de aviones militares más potentes del mundo, con un total de alrededor de 1.592 aeronaves. Más allá del impactante número, destaca por incluir aviones de combate avanzados como los F-15K, F-35A y el desarrollo del caza nacional KF-21 Boramae, cuya producción en serie marca un hito importante en el desarrollo de la industria de defensa aeroespacial surcoreana.

El "monstruo aéreo" de Corea del Sur. Foto: Wikipedia.

Además de su poderosa flota de cazas, la ROKAF dispone de un amplio abanico de aeronaves especializadas que refuerzan sus capacidades operativas. Entre ellas se incluyen 807 helicópteros, de los cuales 111 están diseñados específicamente para misiones de ataque, lo que le otorga una gran capacidad ofensiva y de respuesta rápida.

La fuerza aérea también cuenta con 315 cazas de combate, 98 aeronaves de ataque y 41 de transporte de ala fija, recursos esenciales para operaciones estratégicas, movilidad táctica y apoyo en escenarios de conflicto.

Esta flota es fundamental para la defensa y disuasión de Corea del Sur frente a amenazas regionales, especialmente de Corea del Norte.