El avión caza KAI FA-50 de Corea del Sur. Foto: Gentieza Infodefensa

Corea del Sur no quiere depender de nadie cuando necesite un avión de combate. Por el contrario, apunta a ser el país que venda a las potencias las mejores aeronaves equipadas. Es por eso que ya invirtió 26,5 millones de dólares con el objetivo de dominar este mercado.

Como si fuera poco, trabaja en el desarrollo de un nuevo caza FA-50, previsto para 2026, que será una variante adicional de esta aeronave, la cual continúa ganando presencia en flotas de distintos países. Aunque se proyecta que esté disponible el próximo año, su versión final se completaría en 2028.

¿Por qué el FA-50 es ahora la opción más competitiva frente a los gigantes de Occidente?

El FA-50, desarrollado por Korea Aerospace Industries (KAI), combina funciones de entrenamiento con capacidades ofensivas y defensivas. Se basa en el T-50 Golden Eagle y apunta a naciones que requieren un avión económico, moderno y versátil.

El avión caza KAI F-50 se basa en el diseño del T-50 Golden Eagle. Foto: Wikipedia

El objetivo principal de este proyecto es cubrir la demanda de los posibles clientes interesados en adquirir este nuevo avión caza ligero, el cual será más económico que otros competidores de su rango.

Alianza Europa-Asia: el impacto de integrar tecnología de MBDA en plataformas coreanas

Los cazas ligeros FA-50 se consolidaron como una alternativa accesible para distintos países. Entre sus principales clientes se encuentran Polonia y Malasia, que ya encargaron 48 y 18 unidades, respectivamente.

Los cazas ligeros FA-50 de Corea del Sur se consolidaron como una alternativa accesible para distintos países. Foto: Gentieza Defensa.com

Este desempeño refleja un importante éxito comercial para KAI, más allá de las más de 100 aeronaves que actualmente operan en la Fuerza Aérea de Corea del Sur.

Misiles Meteor y MICA: los “ojos y garras” que transforman al caza ligero FA-50 de Corea del Sur

La eventual integración de los misiles Meteor y MICA permitiría ampliar significativamente sus capacidades, además de diversificar la actual cadena de suministro de armamento.

En cuanto al misil Meteor, se trata de un sistema aire-aire de largo alcance capaz de alcanzar entre 100 y 200 kilómetros en condiciones óptimas. Este rendimiento se debe a su sistema de propulsión estatorreactor de alto empuje.

La eventual integración de los misiles Meteor y MICA permitiría ampliar significativamente las capacidades de los KAI FA-50. Foto: Gentieza Infodefensa

Cada unidad tiene un peso aproximado de 190 kilogramos y una longitud cercana a los 3,7 metros, integrando un sistema de guiado inercial, un radar activo como buscador y un enlace de datos con la aeronave lanzadora que permite ajustar la trayectoria durante el vuelo para mejorar la precisión contra el objetivo.

Por su parte, los misiles MICA se presentan como armas de corto a mediano alcance, con un rango máximo estimado de entre 60 y 80 kilómetros. Cada misil pesa alrededor de 112 kilogramos y mide aproximadamente 3,1 metros de largo, lo que los convierte en un complemento versátil para misiones de combate aire-aire.