El puente más alto del mundo se encuentra en Huajiang, China. Foto: Wikipedia

En China, los puentes no solo conectan territorios: también desafían la gravedad y la imaginación. A lo largo del país asiático se alzan estructuras que atraviesan valles imposibles y montañas remotas, convirtiéndose en símbolos de una ingeniería que combina ambición, espectáculo y tecnología.

Entre todas ellas, el puente del Gran Cañón de Huajiang destaca como una obra extraordinaria: es el puente suspendido más alto del mundo y alberga una gigantesca cascada artificial que lo transformó en un atractivo turístico y en una vitrina de innovación.

El puente suspendido del Gran Cañón de Huajiang es el más alto del mundo y alberga una gigantesca cascada artificial. Foto: Facebook teleSUR

El puente del Gran Cañón de Huajiang, una impresionante obra arquitectónica que desafía las alturas

Ubicado en la montañosa provincia de Guizhou, el puente domina el paisaje desde una altura de 625 metros sobre el río Beipan River. Su presencia redefine el territorio: donde antes el traslado entre ambos extremos del cañón llevaba cerca de dos horas, hoy se completa en apenas dos minutos. La estructura no solo acortó distancias, sino que también transformó la movilidad y actividad económica de la región.

Con 2.890 metros de longitud y más de 21.000 toneladas de acero, el puente representa uno de los desarrollos más avanzados de la ingeniería civil contemporánea. Su estructura se sostiene sobre una compleja celosía metálica (similar al esqueleto de un rascacielos) en la que vigas rectas unidas en triángulos distribuyen el peso y amortiguan los fuertes vientos que atraviesan el cañón, capaces de alcanzar los 165 km/h.

El récord de altura no fue una extravagancia, sino una solución técnica. Según explicó el ingeniero jefe del proyecto, Liu Hao, la única forma viable de conectar los extremos de un territorio rodeado de montañas era levantar una estructura de semejante escala.

El puente del Gran Cañón de Huajiang representa uno de los desarrollos más avanzados de la ingeniería civil contemporánea. Foto: Facebook teleSUR

Sin embargo, uno de los elementos más sorprendentes del puente no está en su tamaño, sino en el agua que cae desde él. La obra incluye una cascada artificial de unos 300 metros de ancho que, lejos de ser un simple adorno, surgió como respuesta a un desafío inesperado durante la construcción. Al excavar los cimientos, los ingenieros descubrieron un acuífero subterráneo perteneciente a un sistema kárstico, un complejo laberinto de roca caliza y ríos ocultos bajo la superficie.

En lugar de intentar contener el flujo, el equipo decidió aprovecharlo. El agua fue canalizada hacia un tanque de 4.000 metros cúbicos situado en la cabecera del puente, desde donde se libera formando una enorme cortina que cae hacia el cañón. De este modo, la cascada no solo se convirtió en un espectáculo visual: también permite irrigar campos agrícolas cercanos y abastecer de agua y energía a las instalaciones del puente mediante sistemas pasivos y sostenibles.

Durante el día, el impacto de la luz solar sobre millones de gotas en caída libre genera un arcoíris permanente. Por la noche, proyectores láser iluminan la cortina de agua y proyectan imágenes tridimensionales, transformando el cañón en un escenario de luces y movimiento.

No es un puente más: todas las características que lo convierte en un destino turístico imperdible

El puente del Gran Cañón de Huajiang se convirtió en un polo turístico en sí mismo. Foto: Facebook teleSUR

Lejos de limitarse a ser una vía de paso, el puente del Gran Cañón de Huajiang se convirtió en un polo turístico en sí mismo. En el complejo anexo funciona un museo dedicado a la historia y los desafíos de la obra, además de un hotel incrustado en la pared vertical del acantilado, desde donde se obtienen vistas panorámicas del cañón y la cascada.

Para los visitantes que buscan emociones fuertes, el lugar también ofrece plataformas de puenting a cientos de metros de altura y un ascensor panorámico de cristal que desciende unos 200 metros pegado a la roca. El resultado es un espacio donde ingeniería, naturaleza y turismo convergen en una experiencia tan impactante como el propio puente.