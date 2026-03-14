Leche en polvo Foto: Freepik

La leche en polvo es un producto económico, versátil y con un alto valor nutricional, por lo que se utiliza ampliamente tanto en hogares como en la industria alimentaria. Sin embargo, detrás de este alimento cotidiano existe un fenómeno poco conocido que despierta curiosidad y hasta sorpresa: en determinadas condiciones, puede generar una combustión rápida e incluso una pequeña explosión.

Aunque a simple vista parece algo imposible, lo cierto es que cuando sus partículas se dispersan en el aire y entran en contacto con una fuente de calor o una chispa, éstas podrían reaccionar de forma inmediata. Por este motivo, especialmente en ámbitos industriales o en experimentos científicos, la leche en polvo debe manipularse con cuidado para evitar situaciones de riesgo.

Leche en polvo Foto: Freepik

La explicación es científica pero bastante sencilla: si las partículas se dispersan en el aire formando una nube, cada una queda rodeada de oxígeno. En ese escenario, una chispa o una llama puede encender millones de partículas al mismo tiempo, produciendo una combustión extremadamente rápida. Ese proceso genera una liberación súbita de energía y una onda de presión que puede sentirse como una pequeña explosión.

El experimento que demuestra el fenómeno

El efecto se utiliza incluso en demostraciones científicas. En un experimento educativo se espolvorea leche en polvo sobre una llama para mostrar cómo la superficie de reacción aumenta cuando una sustancia está en forma de polvo, lo que acelera la combustión.

En este tipo de pruebas controladas, se puede observar una breve bola de fuego. El objetivo es explicar a los estudiantes cómo el tamaño de las partículas y la superficie de contacto con el aire influyen en la velocidad de las reacciones químicas.

Leche en polvo Foto: Freepik

¿La leche en polvo puede explotar?: un mito que se hizo realidad y que es poco advertido en la industria alimentaria

Investigaciones publicadas en revistas científicas de ingeniería y alimentos estudiaron este fenómeno que determina el comportamiento de la leche en polvo cuando se acerca al calor. El artículo, llamado “Milk dust powder”, analiza su degradación y combustión ante altas temperaturas. Además, en la industria alimentaria se toman precauciones especiales porque el polvo de leche suspendido en el aire puede generar incendios o explosiones si entra en contacto con una fuente de ignición.

Incluso se han registrado incidentes en plantas de procesamiento de alimentos cuando grandes cantidades de polvo se mezclan con aire en espacios cerrados y aparece una chispa. Por ese motivo, las fábricas suelen aplicar medidas de seguridad como ventilación, limpieza constante del polvo acumulado y control de posibles fuentes de chispas.

Leche en polvo Foto: Freepik

La explicación científica se basa en un principio simple: cuanto más pequeño es un material, mayor es su superficie expuesta al oxígeno. Esto hace que sustancias que normalmente no parecen inflamables puedan quemarse muy rápido cuando se transforman en polvo.

Por eso, aunque la leche líquida no arde, la misma sustancia deshidratada y pulverizada puede generar una combustión rápida si se dispersa en el aire.