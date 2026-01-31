Explosiones en Irán. Foto: X/@Geopolitik_2030

Por el momento se contabilizan al menos cinco personas fallecidas tras dos explosiones que tuvieron lugar este sábado en dos edificios de Irán, auqnue aún se desconocen las causas certeras de los siniestros, en medio de la escalada de tensiones entre la nación persa y Estados Unidos.

Las explosiones se dieron al sur de la nación islámica y las autoridades atribuyeron una de ellas a una fuga de gas. Por el momento se rechazan los rumores de ataques a objetivos militares.

Los fallecidos por las explosiones en Irán

Cuatro personas perdieron la vida en la explosión de gas en una vivienda de la ciudad sureña de Ahvaz (entre estos cuatro fallecidos se incluye a una niña de cuatro años), según informó la agencia Mehr. Por estas horas el cuerpo de bomberos está limpiando la zona y retirando escombros, mientras no se descarta la posibilidad de hallar nuevas víctimas entre ellos.

Al mismo tiempo, en la ciudad de Bandar Abás, en la costa del golfo Pérsico, otro estallido en un edificio residencial de ocho plantas mató a al menos una persona y dejó 14 heridos, tal como lo anunció el director de Gestión de Crisis de la Gobernación de Hormozgán, Mehrdad Hasanzadeh, y según informó la agencia Tasnim, relacionada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Los estallidos afectaron a los inmuebles descritos además de a varios vehículos en la zona del bulevar Moallem.

Entretanto, medios estatales y la agencia Tasnim desmitieron rumores de redes sociales sobre un supuesto ataque contra Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Incluso Tasnim calificó esos rumores como “completamente falsos” y afirmó que fueron difundidos como parte de “una operación psicológica antiiraní”.

Explosiones en Irán. Video: X/@AlternativoDig

También la Armada de la Guardia Revolucionaria negó informaciones acerca de ataques con drones contra sus bases en la provincia de Hormozgán y confirmó que ningún edificio afiliado a la fuerza sufrió daños.

La televisión estatal mostró imágenes del lugar del estallido. Pese a los anuncios de la fuga de gas, aún se investigan otras posibles causas.

La reacción internacional ante las explosiones en Irán

Apenas se conoció la noticia, funcionarios de Estados Unidos y de Israel negaron cualquier tipo de participación en estos incidentes.

Cabe recordar que son semanas de una intensa actividad en cuanto a las relaciones entre estos dos países y la República Islámica de Irán, a raíz de las tensiones que se han generado por las revueltas internas en el país persa que llevaron a una represión y masacre por parte de las autoridades iraníes, las cuales EE.UU. sigue muy de cerca y amenaza con atacar a esta nación si no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear.