Estados Unidos anuncia el retiro de 5.000 soldados de Alemania. Foto: REUTERS.

Tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirar 5.000 soldados de las bases de Alemania, el ministro de Defensa del país europeo, Boris Pistouris, resaltó la necesidad de que Washington sostenga su presencia en el Viejo Continente y que se mantenga una OTAN más europea.

En ese sentido, Pistouris recalcó que es buena la presencia norteamericana, aunque añadió que era “previsible” la decisión del mandatario republicano.

Las banderas de los miembros de la Alianza ondean en la sede de la OTAN en Bruselas. Foto: REUTERS/Yves Herman.

Así, Pistouris afirmó que la “OTAN tiene que ser más europea para seguir funcionando como una alianza transatlántica”. Y que los europeos deben asumir más “responsabilidad en su propia seguridad”, algo que Berlín ya comenzó a hacer, aumentando el tamaño de su ejército al comprar nuevo material y al ampliar infraestructuras.

La relación de EE.UU. y Alemania no pasa por el mejor momento diplomático

Berlín, de hecho, ha incrementado de forma significativa su inversión en defensa durante los últimos años. Entre las medidas adoptadas se incluyen la compra de nuevo equipamiento militar, la modernización de infraestructura estratégica y la ampliación del tamaño de su ejército. Estas decisiones no solo buscan fortalecer las capacidades defensivas nacionales, sino también enviar una señal clara a los socios de la OTAN sobre el compromiso alemán con la seguridad colectiva.

No obstante, la relación entre Estados Unidos y Alemania no atraviesa su mejor momento diplomático. El anuncio de Trump se produjo poco después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, realizara duras declaraciones sobre la política estadounidense en Medio Oriente. Merz afirmó que Irán “humilla” a Estados Unidos en el marco del conflicto regional y sostuvo que el Ejército norteamericano carece de una “estrategia” clara para conducir la guerra, palabras que fueron interpretadas en Washington como una crítica directa e innecesaria.

Cabe señalar que Alemania lidera actualmente la inversión militar dentro de Europa, un factor que en los últimos meses había permitido acercar posiciones con Trump en el marco de la OTAN. Sin embargo, las declaraciones del canciller generaron una nueva grieta en las relaciones bilaterales. Este contexto habría contribuido no solo al anuncio del retiro parcial de tropas, sino también a la renovada amenaza del presidente estadounidense de imponer aranceles del 25% a los automóviles europeos, una medida que impactaría especialmente sobre la industria alemana, uno de los motores económicos del país.

Friedrich Merz y Donald Trump intercambiaron críticas entre sí. Foto: Reuters.

Pese a este escenario de tensión, Pistouris buscó transmitir un mensaje de cautela y continuidad. Aseguró que, más allá de la retirada de los 5.000 soldados, la cooperación militar con Washington seguirá siendo firme. Según explicó, esta colaboración resulta fundamental no solo para garantizar la seguridad europea y sostener el apoyo a Ucrania, sino también para coordinar misiones conjuntas en regiones estratégicas como Oriente Próximo y África, donde ambos países comparten intereses de seguridad y estabilidad.

Mientras tanto, los cuestionamientos públicos de Trump no se limitan únicamente a Alemania. En las últimas semanas, el presidente estadounidense también fue muy crítico con España, calificando su actitud dentro de la OTAN como “absolutamente horrible”, y dirigió reproches similares hacia Italia. Estas declaraciones reflejan una postura cada vez más confrontativa hacia varios aliados europeos y refuerzan la percepción de que Estados Unidos busca redefinir los términos de su liderazgo dentro de la Alianza Atlántica.

En este contexto, el anuncio de la retirada de tropas de Alemania no solo tiene implicancias militares, sino también políticas y simbólicas. Para Europa, representa un nuevo llamado a acelerar su autonomía estratégica; para Estados Unidos, una señal de que su compromiso con el continente está condicionado a cambios concretos en el reparto de responsabilidades dentro de la OTAN.