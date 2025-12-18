Escalada militar: la Armada de Venezuela escolta a los buques petroleros tras la amenaza de bloqueo de Estados Unidos

Varios buques salieron de la costa este bajo custodia militar entre la noche del martes y la mañana del miércoles, poco después de que el presidente de Estados Unidos anunciara un posible bloqueo a los petroleros sancionados que operan con el país.

El gobierno de Venezuela dispuso que su Armada acompañe a los buques que salen de sus puertos con cargamentos de productos petroleros, una decisión que eleva la tensión con Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo” focalizado sobre la industria petrolera venezolana.

De acuerdo con tres fuentes al tanto de la situación, varios barcos partieron de la costa este del país bajo escolta naval entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Las salidas se produjeron pocas horas después de que Trump comunicara su intención de impedir la navegación de petroleros sancionados que comercian con Venezuela.

La decisión de asignar protección militar habría sido tomada por el gobierno venezolano como respuesta directa a las advertencias de Trump.

Crece la tensión con Estados Unidos tras el anuncio del bloqueo

Los barcos escoltados no figuran actualmente en la lista de buques sancionados por Washington, lo que deja abierta la incógnita sobre si podrían quedar alcanzados por el bloqueo anunciado. Trump señaló que su prioridad son los petroleros que hayan violado las sanciones comerciales estadounidenses.

Una tercera fuente, un funcionario estadounidense, confirmó que Washington está al tanto del despliegue de escoltas navales y que evalúa distintos cursos de acción, aunque evitó brindar detalles sobre los pasos a seguir.

Por su parte, la petrolera estatal PDVSA afirmó en un comunicado difundido el miércoles que los barcos vinculados a sus operaciones continúan navegando “con plena seguridad, respaldo técnico y garantías operativas”, y sostuvo que lo hacen en ejercicio del derecho a la libre navegación.

Trump había anunciado el martes por la noche que avanzaría con un bloqueo total contra los petroleros que entren o salgan de Venezuela y que incumplieron las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según datos de Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, cerca del 40 % de los buques que transportaron crudo venezolano en los últimos años fueron sancionados por Washington.

La semana pasada, autoridades estadounidenses incautaron un petrolero sancionado que se dirigía a Asia con casi dos millones de barriles de crudo venezolano, en lo que fue considerado una escalada clave del enfrentamiento entre Trump y el presidente Nicolás Maduro. Funcionarios de Estados Unidos admitieron en privado que no descartan nuevas incautaciones de embarcaciones con cargamentos de petróleo venezolano.

Maduro reaccionó con dureza ante la confiscación y, según una de las fuentes, prometió mantener las exportaciones de petróleo “a toda costa”, en un contexto en el que el crudo representa la principal fuente de ingresos del país.